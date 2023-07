Marcela Cadena: Arte por el medio ambiente

Marcela Cadena es una artista y activista ambiental que está consciente de que existen muchas problemáticas ambientales alrededor del mundo y considera que el arte es una forma de comunicarlas de manera diferente y universal.



En entrevista con El Sol de México, confiesa que siempre supo que era una artista, pero que su interés por entrelazar el cuidado ambiental con sus obras surgió en un momento disruptivo de su vida.

Recomendado para ti:





“Creo que siempre he sido artista y afortunadamente desde pequeña lo pude desarrollar. Sin embargo, el tema del medioambiente me surgió cuando viví en Los Ángeles; mi percepción y mi estado de conciencia cambiaron por completo dado el estilo de vida que se tenía ahí”.

La mexicana explica que gracias a ese momento, su interés por la naturaleza y la conservación ambiental tomaron un rumbo más firme.

“A partir de entonces comencé a documentarme y empaparme más de estos temas. Entonces me di cuenta de que en cuestiones ambientales muchos piensan que es trabajo de los ecologistas o los ambientalistas, pero no sabemos que es un tema que todos podemos abordar todos los días con pequeñas acciones”.

Ante ello, comparte cuál considera que es la problemática ambiental más grave por la que el Planeta está cruzando en la actualidad:

“Creo que todos los problemas son igual de importantes, pero el que podría traer más repercusiones para todos es la contaminación del agua. La presencia de sustancias tóxicas en ríos, mares e incluso en el agua de los hogares es un tema muy relevante porque puede desequilibrar todo nuestro entorno”, expresa Cadena.

Asegura que aunque haya diferentes problemas ambientales, todos están relacionados entre sí y que todos son causados por el ser humano.

“Existen muchas en la actualidad: la pesca ilegal, que arrastra con innumerables especies marinas, corales y crustáceos, y por otro lado, la industria del fast fashion, la cual genera una explotación inminente de los recursos naturales”.

Fue entonces que con una conciencia ambiental más amplia y un lienzo delante de ella, decidió comenzar a darle voz a la naturaleza por medio de sus obras.

Obras en pro del medio ambiente

Las diferentes colecciones que Cadena ha creado a lo largo de los años son una forma de contar historias de la naturaleza diferente a la narrativa convencional.

“En mi obra junto la belleza (lo estético) con la belleza y grandeza de los océanos y de sus colores naturales. Mi colección más reconocida hasta hoy tiene como tema central el mar y pretende que quienes la vean se sientan conectadas con el planeta y con los demás seres vivos que habitan en él”.

Dicha colección fue expuesta en Zona Maco, una de las ferias de arte moderno más importantes de la Ciudad de México.

“Esta colección concluyó en Zona Maco y llevó el nombre de Azul, ya que fue la conexión del planeta y sus océanos, con la contaminación que desafortunadamente tienen”.

Marcela está consciente de que sus obras pueden tener impactos muy grandes y positivos en quien las vea y dice que es una oportunidad que no piensa desaprovechar.

“Quiero exponer la belleza de la naturaleza y crear conciencia de que esa belleza se puede terminar, que no va a ser eterna. Depende de nosotros cuidarla para que siga floreciendo, en vez de que siga muriendo y desapareciendo”.





Así, la mexicana busca que quienes vean sus obras adopten prácticas más gentiles con el medio ambiente y de ese modo se conviertan en factores de cambio positivo para sus comunidades.

“Todos podemos crear pequeños hábitos de todos los días, porque si creemos que todo el trabajo recae en manos del gobierno o le pasamos la pelota a alguien más, dejamos de ver la responsabilidad tan grande que tenemos como seres humanos. Lo más importante es reconocer que tenemos dicha responsabilidad”.

Cadena considera que no es necesario llevar a cabo prácticas radicales que rocen en lo fanático-ambiental, y considera que con pequeñas acciones, se pueden generar grandes cambios.

“No porque todos se vuelvan veganos de un día para el otro todo se va a solucionar. Todos podemos ayudar desde consumir menos plástico, cambiar el jabón para lavar los trastes, etcétera. Hay tantas cosas que hacemos que parecen tan insignificantes que imagínense qué pasaría si todos pusiéramos nuestro granito de arena”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcela Cadena (@marcelacadena)

Colección de materiales reciclados

Otra de sus colecciones se titula Arte Objeto, y es una colección en la que sólo emplea materiales reciclados.

“Es una colección que me encanta porque surgió de manera muy orgánica. Se me ocurrió porque cuando trabajo en una obra pongo telas en el piso porque se puede manchar y no me gusta usar químicos como el aguarrás, por el impacto ambiental que tienen”, cuenta.

Durante todo su proceso creativo, Marcela procura no tener prácticas que resulten dañinas para el medio ambiente, por lo que también evita el desperdicio de cualquier material.

“Al terminar mis obras, tenía las telas del piso manchadas pero no las quería tirar, entonces las comencé a doblar y guardar. Hasta que un día pensé ¿qué pasaría si comienzo a hacer piezas con estas telas? Al final es un material que tiene la esencia de todo un proceso creativo de otra obra”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcela Cadena (@marcelacadena)





Así, encontró la manera de darle circularidad a todos los elementos que empleaba para darle vida a sus ideas creativas y surgieron sus obras con materiales reciclados y zero-waste; es decir, que no generan desperdicio durante y después de su realización.

“Cada que termino una de pieza de esta colección, también utilizo las telas que puse en el piso y así le doy otro sentido a una tela que quizá se hubiera ido a la basura. Por eso se llama Arte Objeto, porque se le da otro sentido a un objeto que pudo haber sido solo eso, un objeto o peor aún, basura”.

Cadena afirma que la manera de trabajar con sus obras con estos materiales es muy noble, ya que le permite tener una gran libertad creativa y además se puede trabajar con cualquier color.

“Estas piezas tienen mucha esencia, textura, son versátiles y levantan muchísimo cualquier espacio. Mi última colección, Green Vibration, también tiene obras de materiales reciclados, piezas que han sido muy bien recibidas por el público”, expresó.

Ecología Obras mal colgadas, contra la crisis climática

Alcance internacional

Cadena ha logrado exponer sus obras en diferentes ferias y galerías de arte dentro y fuera de México, teniendo presencia en países como España, Estados Unidos, China, Argentina y Austria.

“Quien me impulsó en todo esto fue el maestro Juan Soriano, él fue quien me apadrinó en mi primera exposición individual, en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, y a partir de ahí se me presentaron muchas oportunidades. Tuve la fortuna de conocerlo y sobre todo, de que creyera en mi trabajo”.

Si bien Cadena tuvo la fortuna de alcanzar el reconocimiento internacional, reconoce que llegar a exponer en galerías de arte en otros países es un gran reto y a la vez algo muy gratificante.

“Creo que mi logro más grande es haber tenido la oportunidad de exponer mis obras fuera de México, porque no es fácil como artista mexicano llegar a lugares como Shanghai, Buenos Aires o Austria. Son logros que requieren mucho trabajo, pero al final vale la pena ver que en países con culturas tan diferentes la gente se detenga a ver tus obras, se tome fotos con ellas e incluso te haga preguntas”.

Estando en el extranjero, Cadena también tuvo la oportunidad de conocer el panorama mundial sobre el arte del medio ambiente y asegura que es bastante favorable.

“Hoy es algo muy fuerte que dejó de ser una tendencia y que se está quedando. Muchos artistas alrededor del mundo ya se están cuestionando todo lo que está pasando y lo están tomando como parte de su inspiración y de su comunicación artística”.

Cuenta que ha visto obras en varios países que abordan temas que van desde la contaminación por plásticos hasta el calentamiento global.

“Muchos artistas nos hemos empezado a despertar para unirnos a esta ola de conciencia en la que, a través de nuestra narrativa, queremos generar un cambio positivo”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





De acuerdo con ella, el arte es la mejor manera de comunicar problemáticas como esta, ya que se puede conectar con la parte más sensible de los seres humanos para generar algo más allá que un grado de conciencia.

“Con todo esto te das cuenta de que el arte es el lenguaje del amor y es universal. No importa si eres o no un experto o experta, porque el arte es para todos, y al final yo creo que todos apreciamos la naturaleza. Nuestra esencia es y habitualmente va a ser la naturaleza, y ¿qué puede haber mejor que poder conectar con tu propia esencia?”, concluye.