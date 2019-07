Mis proyectos culturales nunca han seguido una línea política: Isaac Hernández

Aunque ha trascendido que ésta sería la última función en México del espectáculo Despertares por falta de apoyo financiero por parte de las autoridades culturales, el próximo 20 de julio, en el Auditorio Telmex de la Ciudad de Guadalajara, existe algo que su productor e impulsor Isaac Hernández tiene claro: “mis proyectos culturales nunca han seguido una línea política”.

Es la entrevista para hablar del magno evento que reúne distintos géneros de la danza como el tap, urban jazz, ballet y una combinación entre la danza clásica y la contemporánea. El primer bailarín del English National Ballet y Premio Benois de la Danza 2018, responde con soltura a las preguntas. Todo en él es movimiento, mientras habla. Sentado mueve las manos y en ocasiones planta sus pies en el suelo y otras los pone en puntas.

Cuenta Hernández que el montaje que llega a su séptima edición en nuestro país, tiene la participación de primeras figuras del ballet mundial como María Alexandrova y Vladislav Lantratov, estrellas del Ballet del Bolshoi, Alina Cojocaru, del English National Ballet, Isabella Boylston, estrella del American Ballet Theatre, Francesca Hayward, artista principal del Royal Ballet de Inglaterra, Myriam Ould- Braham, estrella de la Ópera de Paris, Jared Grimes, estrella de tap en Broadway, y Esteban Hernández, su hermano y bailarín del Ballet de San Francisco.

“Todos los años, cuando pienso en el contenido del programa trato de ofrecer al público una variedad de estilos y de diferentes compañías de bailarines, este año cuando empecé a desarrollar Despertares, tenía una lista de propuestas para compartir con el público mexicano. Hicimos 10 programas diferentes para ver cuál encajaba mejor”, expresa Isaac sobre el montaje que para prepararlo, a veces trabaja hasta 12 horas diarias para que salga a la perfección.

Justamente es la excelencia lo que distingue a la estrella del ballet quien explica que ha significado para él ser reconocido a nivel mundial y que su nombre e imagen, ya se asocie a una figura pública.

Foto: Ernesto Muñoz

“Agradezco a Despertares la presencia continua que me ha dado en un escenario nacional, ha sido interesante para mi sentir el cariño del público que considero familiar. Creo que nuestro país no va ver el ballet de la misma manera, eso hay que valorarlo. Es muy bonito ver en primera persona o en perspectiva lo que uno puede lograr, hacer la diferencia en una generación y lo siento con responsabilidad, por eso siempre tengo los estándares de producción de Despertares altos y es un compromiso que la gente de México se sienta orgullosa a mi trabajo”.

A partir de estos logros ¿Cómo vislumbras tu futuro profesional?

"Tengo varias ideas y eso es lo que más ansiedad me causa en mi vida diaria, que me gustaría desarrollar mucho más cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, hace algunos meses terminé la producción de mi primera película con Carlos Saura y ahora he tenido un par de invitaciones para continuar en la actuación. Veo a futuro y digo, esto puede ser el inicio de otra profesión paralela".

¿Qué representa para ti la danza?

Para mí el ballet es muy importante porque lo disfruto de una manera muy personal, he podido afectar la vida de muchas personas. Como bailarín tengo mi agenda llena para los próximos años, pero al mismo tiempo siento que uno de los deseos más grandes que tengo es poder crear una estructura que le permita a la generación que sigue no tener que empezar de cero cada vez.