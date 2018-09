Nina Menocal, una vida dedicada ha promover el arte contemporáneo

Vivir del arte y para el arte a Nina Menocal le representa un reto y a la vez un deleite, debido a que su labor como impulsora y pionera del las expresiones artísticas contemporáneas sea reconocida tanto en América Latina como en el mundo.



De su pasión por la pintura, la escultura y la gráfica, así como de otras manifestaciones que se dan en la cultura actual como la instalación, Menocal nos cuenta en entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM) a la cual abre las puertas de su espacio y como buena anfitriona muestra como convive con las piezas artísticas que habitan la casa- galería que parecen cobrar vida con el entusiasmo de Nina.



La primera pregunta es obligada para ella, cómo ha sido su paso por el arte en casi tres décadas de promoverlo e impulsarlo con una óptica muy especial que la ubica en la escena de la cultura global: “ Ha sido un gozo. Es parte de mi vida muy importante, muy rica, llena de ilusiones, de sueños que se van cumpliendo desde que iba a las primeras ferias donde fui pionera de explorar en el mercado internacional” destaca.



Este deleite y la aventura interminable que Nina ha vivido como impulsora del talento artístico, se dio desde 1990 cuando fundó la galería que lleva su nombre. Con ello dio a conocer las obras contemporáneas de exponentes y mexicanos y cubanos, algunos ya consagrados.



Algo que es digno de mencionar es que Menocal, quien nació en La Habana, Cuba y reside en la Ciudad de México fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo en 1983, por su serie de 5 artículos titulados El Caciquismo en el Muladar yresponde a pregunta expresa cómo le ha servido este oficio en el ámbito en el que se desenvuelve.



“Ser periodista te ayuda a entender las situaciones que se presentan, a investigar y a hacer los textos para la galería. Además, te da capacidad de análisis, de tener una visión especial que te permite explorar más allá y de instinto para todo lo que te rodea y en lo personal también me ha facilitado la museografía gracias a que a lo largo de mi experiencia he sabido como jerarquizar la información y formar las planas de un diario”.



Lo anterior lo expresa Menocal confluidez, ella es considerada una de los 30 galeristas del mundo que aparecen en el libro de Claudia Herstatt, Mujeres Galeristas de los Siglos 20 y 21 (HATJ Cantz, Berlín, 2008) y agrega sin pensarlo mucho, que no se detiene en asimilar que le falta por realizar, sino que vive y disfruta el presente:



“Lo que yo quiero hacer lo llevo a cabo u quito lo que no me place. Realizo lo que me gusta y place, así todo sale bien”, menciona y como ejemplo mencional la experiencia del pasad Gallery Weekend en el que su galería participó con la exposición Milagros en la cual reunió a distintos artistas de América Latina y ahí: “encontramos la armonía que buscamos. Hicimos ofrendas con flores para las manifestaciones espirituales y transformamos una casa en galería, hicimos acciones muy innovadoras”, comenta.



Cabe mencionar que Nina Menocal no sólo ha estado a lo largo de 28 años dedicada a la promoción y exhibición de arte contemporáneo, también su historia de éxito ha plasmada en libros como el de la analista política Denise Dresser, titulado Gritos y Susurros (Grijalvo, 2004 ) como una de 38 mujeres prominentes mexicanas.



Y es que Menocal fue la primera en exhibir a nivel mundial obras de la Generación de los 80 (artistas nacidos en 1959 con la Revolución de Castro), como lo son ahora los reconocidos artistas Tomás Sánchez, José Bedia. Asimismo, en 1991 produjo la exposición histórica 15 Artistas Cubanos, en la cual incluyó por primera vez en México al legendario artista cubano-americano Félix González Torres.



Desde entonces este formato de exhibir a los artistas radicados y educados en la isla junto con los exiliados ha sido reinterpretado por museos e instituciones culturales internacionales, con lo que Nina Menocal ha establecido un puente cultural de vital trascendencia.



Otro de sus logros en el arte se dio en 2014 cuando se exhibió Angelología de los artistas rusos Ilya y Emilia Kabakov, que Menocal trajo a la Ciudad de México al Antiguo Colegio de San Ildefonso, además de una conversación entre los artistas Kabakov y Matthew Jesse Jackson, Profesor Asociado de la Universidad de Chicago.



Asimismo, en el 2015 se realizó el proyecto Ninart-Habana, un viaje con coleccionistas a la Bienal de La Habana. La galería Nina Menocal produjo durante la Bienal la exhibición RAM-ROM-RUN, (Correr, salvar y seguir corriendo) que presentó en un edificio del siglo XIX en La Habana Vieja, con la participación de 19 artistas jóvenes Cubanos.



La galerista sigue con su labor con las posteriores generaciones de artistas cubanos. Al mismo tiempo representa a artistas mexicanos. En ZONA MACO en la Ciudad de México participó en anteriores ediciones con tres artistas sobresalientes, José Bedia, Rosa Brun y Carlos Aguirre cubano-americano, española y mexicano, respectivamente.