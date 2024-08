¿Por qué es normal que vandalicen a Banksy?

Desde la semana pasada, el artista británico Banksy ha estado en los titulares de noticias debido a una serie de animales de su autoría que estuvieron apareciendo en distintos puntos de la capital inglesa.

Sin embargo, con el transcurso de los días, varias de esas obras han sido vandalizadas o robadas, como también han consignado los medios y las redes sociales.

Primero fue el caso de un lobo aullando que fue sustraído de una antena parabólica sobre el techo de un local comercial, en el barrio de Peckham.

Como informó El Sol de México, este stencil forma parte de la “serie animal”, que el artista inglés realizó de forma consecutiva durante varios días, y de la cual dio cuenta él mismo a través de Instagram .

Luego se supo de la silueta de un gato que apareció en una valla publicitaria y que fue desmontada por el dueño de la misma para evitar su robo.

Y después circuló en internet un video en el que un hombre con la cabeza cubierta rayó con pintura en aerosol una parte de un rinoceronte, también de Banksy, que había aparecido en una pared en el sureste de Londres.

Esto es algo que también ocurre con los esténciles de otros artistas que no tienen la reputación ni la trayectoria de Banksy, algo que simplemente sucede por el propio ritmo de la calle

-Acamonchi. Artista mexicano





En la grabación se escucha a varias personas que están presenciando el momento en el que esto sucede y que le dicen al sujeto: "No hagas eso" o "¿Por qué has hecho eso?”

Este miércoles, la agencia EFE compartió el testimonio de la académica británica Shereen Thomas, quien opinó que el origen de los episodios, a los que calificó de “vandálicos” a las obras de Banksy, está en la "falta de educación" y aseguró que estos hechos están "arruinando" las cosas positivas que pasan en sus barrios.

"Desafortunadamente hay mucha gente enfadada en Inglaterra… Están enfadados porque no tienen trabajo, no tienen dinero, y en su cabeza está bien la idea de poder hacer vandalismo", agregó Thomas.

Sin embargo, el artista Acamonchi dijo a este diario que cuando las cosas aparecen en la calle, estas cobran el ritmo de la vida de donde se encuentran.

“Hay muchos grafiteros que no respetan absolutamente nada y hay unos códigos de ética muy complejos acerca de qué se respeta y qué no. Cada grafitero tiene ideas diferentes y esto es algo que también ocurre con los esténciles de otros artistas que no tienen la reputación ni la trayectoria de Banksy, eso es algo que simplemente sucede por el propio ritmo de la calle”.





No lo puedes proteger, sólo a través de un museo o enmarcándolo, pero entonces ya no es una cuestión de la calle, sino una codificación de una expresión que ya cobró otro carácter

-Acamonchi. Artista mexicano





Respecto a los robos de este tipo de obras, asegura que para muchas personas esto significa una especie de inversión.

“Es algo que ha sucedido muchas veces, pero yo diría que no hay una regla de qué es lo que se debe hacer. Yo como artista, disfruto la atemporalidad de cada pieza, eso es algo que aprecio, que un graffiti pueda pasar desapercibido o durar décadas, todo depende de dónde esté pintado, por lo que es una actividad muy aleatoria también”.

Arte Arte: De los grandes museos a los dispositivos

Acamonchi agrega que aunque Banksy ya es considerado patrimonio de la cultura contemporánea de Europa, no existe una regulación de cómo proteger lo que está en la calle.

“¿Cómo lo proteges? No lo puedes proteger, sólo a través de un museo o enmarcándolo, pero entonces ya no es una cuestión de la calle, sino una codificación de una expresión que ya cobró otro carácter”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

“Sólo quiero poner en claro que Banksy es un bromista, alguien a quien le encanta estar jodiendo a la gente, estar irritando y seduciendo, en ese sentido es alguien muy inteligente con respecto a lo que sucede en la calle, pues conoce muy bien todas las posibilidades; su perspectiva es muy compleja, pues él mismo ha pasado por muchas etapas, hasta convertirse en un fenómeno del jet set internacional”, añade.

Finalmente, aclara que también hay muchas obras que aparentan ser de Banksy pero que en realidad son de otras personas y que una forma de saber si son auténticas es porque en esos casos el propio artista comparte las imágenes en sus plataformas digitales.