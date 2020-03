Proyecto Teatro Ensamble: arte escénico hasta la sala de tu casa

Desde hace una década, Proyecto Teatro Ensamble ha creado una red de anfitriones que abren las puertas de su casa, sin alterar nada en el orden doméstico, para transformarlo durante poco menos de una hora, en un escenario y, al final de la representación, en un foro de discusión entre los actores y el público.

Sobre el daño que causa el tabaco , un monólogo de Antón Chéjov, es su más reciente puesta, que presentarán este último fin de semana en la colonia Narvarte, para seguir después en la Santa Julia los tres fines de semana siguientes y luego en Topilejo, donde están iniciando un proyecto con comunidades artísticas locales.

Literatura Peter Handke, el polémico Nobel de Literatura

La trama inicia con la historia de un hombre que comienza a hablar de los daños que ocasiona el tabaco para después expresar sus frustaciones.

"Es un texto de 1886, sobre un hombre al que le hace crisis violentamente la pérdida del control de los roles masculinos tradicionales. Su vida familiar, especialmente su vida marital, aparece en perspectiva como una agresión total, porque se tiene que encargar de cosas que para la época eran impensables, y nada le parece, desde la economía familiar hasta las tareas domésticas", comparte Raúl Bretón, director de Teatro Ensamble y el actor que escenifica el monólogo.

"Nuestra tesis es que en esa crisis masculina está el fondo de la violencia que están padeciendo sobre todo las mujeres", señala.

"Lo hemos constatado incluso en alguna de nuestras funciones, una jueza fue dos veces a ver la obra porque le quedó bien claro que cuando revisan las carpetas de investigación la última razón por la cual la violencia criminal se lleva la vida de una mujer, es porque 'no me sirvió la sopa cuando yo la quería', 'se puso la falda cuando le dije que no', 'porque ella trae el dinero y me hace sentir que soy un inútil porque ahora es ella la que provee'. Esas cosas son las que tienen profundamente enojados a los hombres", advierte el actor.