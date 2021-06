Santy Mito: el desnudo como artivismo 

Es más fácil estar desnudo en la vía pública que postear alguna foto de desnudo artístico en redes sociales. Para Santy Mito, fotógrafo LBGT+, el desnudo fotográfico se ha convertido en una postura de artivismo en contra de la fotografía clásica en donde la sociedad cumple un papel de juez, donde quien tiene una cámara decide lo que es digno y válido de ser visto y lo que no. En este sentido, hacer fotografía de desnudo le permite mostrar aquellos cuerpos, prácticas y afectos que se nos han negado como dignos de ser representados y por lo tanto de ser vistos.

A través del asombro, la incomodidad o el placer que pueden producir las imágenes de desnudos, el fotógrafo y también psicólogo, Santy, se interesa porque todos los cuerpos puedan llegar a tener un espacio de representación a través de su lente. Desde la psicología, se interesa en lo que podríamos llamar la “psicología del desnudo”, la relación entre las acciones que conllevan una desnudez y los procesos psicológicos a nivel individual y social.

Foto: Cortesía Santy Mito

Entre los temas de particular interés que despiertan al ver sus imágenes, se encuentran la sexualidad y el erotismo, particularmente el homoerotismo y su potencial político, cómo él lo menciona, “creo que el homoerotismo podría ser una apuesta a un posicionamiento político frente a un sistema que le niega a los hombres afectos, amor y cariño entre sí, sin importar su orientación, desde ese punto de vista es una verdadera transgresión y rebeldía pensar en la posibilidad de que dos o más hombres puedan demostrarse algún tipo de muestra de cariño y a mí me resulta potente poderlo representar desde la imagen fotográfica”.

Desde joven se interesó por temas relacionados con el cuerpo y la sexualidad. Las culturas antiguas, la mitología, la historia y la antropología también han sido de su interés, esos gustos lo llevaron a estudiar psicología y a tener una afinidad en particular con la psicología social y crítica. La fotografía apareció en su vida cuando se encontraba cursando la preparatoria, cuando un amigo le pedía modelar para él. “Fue tanto el impacto de lo que podías lograr con una cámara, que desde ese momento me empecé a interesar en poder registrar cada momento que fuera significativo para mí”. Como parte de esa exploración, su intimidad vivía un proceso de aceptación de su cuerpo, nació la idea de poder tomarse fotos desnudo, “una parte de mi deseaba hacerlo, pero otra parte se sentía muy acomplejada”, a pesar de ello poco a poco fue buscando hacer autorretratos desnudo.

Foto: Cortesía Santy Mito

UNO CON EL CUERPO

Santy Mito es el nombre que le ha dado a su lado creativo y divertido, Santy viene de su apellido materno que es Santiago y Mito viene de la forma en que su abuelo le llamaba de niño, “él me decía Mito como una forma rápida de decir “Memito”, el hipocorístico de Guillermo”.

Es originario de la Ciudad de México, sin embargo, transita mucho entre la capital y Oaxaca, su familia es de esas tierras. “Estudié la Licenciatura en Psicología en la UNAM y actualmente me encuentro en proceso de titulación desarrollando una investigación que tiene que ver con la relación que existe entre la fotografía de desnudo y la imagen corporal”

“Soy bisexual y tengo 28 años. Ser bisexual no es cosa fácil. Uno de los grandes problemas a los que me enfrento al ser parte de la comunidad LGBT+ es que se asuma una homosexualidad por el simple hecho de no ser heterosexual, ser un hombre bisexual es una doble lucha porque recibimos por parte de los heterosexuales las mismas violencias homofóbicas que viven los compañeros homosexuales, pero también vivimos otro tipo de violencias principalmente por compañeros LGT, que invisibilizan nuestro existir, no conciben que existan personas que nos gustan hombres y mujeres, personas cis y personas trans, personas binarias y no binarias. El gran problema que vivimos los bisexuales es la nula visibilizacion que hay, al no ser visibles no existimos y al no existir no hay derechos”.

Foto: Cortesía Santy Mito

Para el artista, la fotografía es un paradigma de transformación enorme dentro de nuestras sociedades contemporáneas, tiene un potencial transformador a nivel social que impacta prácticamente en todos lados todo el tiempo.

“Si nos ponemos a pensar en cuál es nuestra relación con las imágenes, nos daremos cuenta de que cada vez es más común tener imágenes bombardeándonos todo el tiempo, para mí, hacer fotografía de desnudo es una forma de rebeldía frente a un sistema que busca manipular, vigilar y censurar nuestros cuerpos, poder hacer fotografía de desnudo me ha permitido conocer otros mundos y dialogar con ellos de maneras diversas, me permite visibilizar otras realidades a través de corporalidades diversas.

“Creo que el desnudo es potente a diferentes niveles, el desnudo es político, el desnudo es ritual, el desnudo es transgresor, el desnudo es reflexión, el desnudo es erótico, el desnudo es rebeldía, el desnudo es social, el desnudo es empatía.

Foto: Cortesía Santy Mito

“Para mí el desnudo es mucho más allá de cuerpos sin ropa, podríamos decir que tiene un trasfondo filosófico muy fuerte. Personalmente el desnudo ha sido un camino que me ha mostrado otras formas posibles al igual que otras posibilidades. El desnudo me ha confrontado de maneras que de otra forma no hubiera podido hacer consciente”.

Para Santy Mito, lo que intenta transmitir con su obra es poder generar curiosidad a través del asombro, la incomodidad o el placer que pueden producir sus imágenes, para reflexionar en aquellas cosas que nos han negado.

"Una de mis frases favoritas es Toda nudez será fotografada, que significa Toda desnudez será fotografiada, haciendo alusión a que todos los cuerpos son bellos y dignos de ser vistos y representados”.

LA DOBLE CARA

En un país como México, en donde una parte festeja la aprobación de la unión de personas del mismo sexo, pero también existen un sinfín de crímenes de odio y censura hacia la comunidad LGBT+, Santy recuerda que, en algunas exposiciones, sobre todo en instituciones públicas y educativas, le llegaron a decir que no podía mostrar ciertos cuerpos o partes del cuerpo que se consideran “agresivas” o que pueden “dañar” la moral de otras personas.

“Creo que México es un país sumamente sexual que le causa conflicto decirlo públicamente. Nos gusta ver pero que no sepan que lo vemos, nos gusta hacer pero que no sepan que lo hacemos. En este sentido creo que la censura es un tema de todos los días para las personas que nos dedicamos a trabajar de alguna manera con el cuerpo, la desnudez y la sexualidad”.

“Todos los días en redes sociales temo que mis cuentas hayan desaparecido por la censura que hay a los cuerpos desnudos, de hecho, no tiene mucho que perdí mi cuenta en Instagram, donde compartía mi trabajo fotográfico, fue muy triste, sin embargo, sabía que algún día pasaría tarde o temprano. Eso en el mundo digital es muy común, me parece contradictorio que sigamos creyendo que la internet es un lugar libre, ahora yo creo que incluso, es más fácil estar desnudo en vía pública que postear alguna foto de desnudo en redes sociales, el internet se ha vuelto la nueva policía de la moralidad y es verdaderamente preocupante por el impacto que tiene en la gente”.

Para el artista, el poder hablar, dialogar y reflexionar en estos temas permitiría tener claras diferencias en temas que resultan verdaderamente graves y que se llegan a confundir con problemáticas que no tiene una relación como tal, por ejemplo, la diferencia entre trabajo sexual y trata de personas, la diferencia entre arte y pornografía o la diferencia entre pornografía y material sexualmente explícito.

Foto: Cortesía Santy Mito

No es lo mismo ser activista que artivista, comenta, “me considero un creador crítico y consciente, desde esa mirada podría decir que mi trabajo tiene implicaciones activistas o artivistas, me gusta que mi trabajo no sólo resulte en algo bello o ‘decorativo’, para mí es importante que mi trabajo tenga un posicionamiento político claro frente a este sistema al que le hacen falta muchas rebeldías”.

En un futuro, Santy cree que esta doble moral no desaparecerá, “creo que estas contradicciones tienen que existir, la utopía no se trata de no escandalizarnos por el desnudo, sino que cada cuerpo tenga la libertad de hacer y sentirse bien consigo mismo. En sí mismo el tema no es el desnudo como tal, sino lo que hay detrás de él, las implicaciones simbólicas que tiene en los contextos determinados”.

“No estoy seguro de que algún día dejemos como sociedad de escandalizarnos por el desnudo, pero lo que sí creo es que normalizar la desnudez en todos sus contextos, sexuales y no sexuales nos dará una mayor apertura para poder convivir con ella y dejar de lado el escándalo para hablar lo verdaderamente importante con respecto a ello”.

PROYECTOS

“En esta pandemia tuve la oportunidad de aprender muchas cosas, el collage fue algo que apareció en mi vida, por cuestiones de seguridad no podía trabajar con modelos y busqué la manera de poder seguir creando con el cuerpo y la forma en que lo resolví fue a través del collage, actualmente junto con esta idea trabajo también sobre sexualidad prehispánica. Además, llevo un par de años trabajando en un proyecto con unos amigos con el tema del cáncer de mama”.

Foto: Cortesía Santy Mito

Entre los temas que le gustaría abordar se encuentra la fotografía de cuerpos de adultos mayores, “creo que hay mucho que decir en torno a las vivencias de las personas mayores. Se cree que son seres asexuados, que no disfrutan de su cuerpo o tienen placer, la realidad es muy distinta y algo que me gustaría fotografiar a futuro son estos cuerpos y estas experiencias”.

Para cerrar, además del gusto por el arte y la investigación, Santy Mito gestiona una serie de talleres para todo tipo de público, entre los que se encuentran un taller sobre fotografía homoerótica, donde busca reflexionar junto con los alumnos las posibilidades estéticas y políticas, además de romper el contexto erótico de la fotografía al desnudo. El otro taller, no tan convencional, titulado “Pornografía. Sexualidad, Arte y Cultura Visual”

EXPOSICIONES

El trabajo de Santy Mito ha formado parte de varias exposiciones nacionales e internacionales, como en Londres, Bruselas, Estados Unidos, Canadá, México y, próximamente, Chile. Entre las muestras en las que ha participado destacan la Queer Biennial en 2018, el Tom of Finland art & culture festival, el festival de video performance Homografia/Homography, el Festival Internacional por la Diversidad Sexual y el Festival ANOrmal de pospornografia, feminismos y sexualidades disidentes.

Actualmente su trabajo forma parte de una exposición en la Galería Aguafuerte (Guanajuato 118, Roma Nte., Cuauhtémoc, CdMx), titulada “Arte desde la diversidad”, en la que comparte créditos con diversos artistas LGBT+, que desde diferentes miradas hablan sobre la diversidad sexual.

