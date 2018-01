Vandalizan mural de Banksy pero se salva gracias a un limpiaventanas

LONDRES.- El Ayuntamiento de la localidad inglesa de Hull anunció hoy que aplicará una capa protectora sobre un mural del cotizado artista callejero Banksy que fue vandalizado con pintura blanca el domingo por la noche, después de que un concejal defendiera que se debía "limpiar" porque no era "verdadero arte".

Jason Fanthorpe, un limpiador de ventanas local, restauró con agua y alcohol parte del grafiti atribuido al elusivo artista, que muestra a un niño blandiendo una espada con un lápiz en su extremo, según informaron medios locales.

Went to see Hull's Banksy drawing the crowds yesterday hours before some moron decided to paint over it #CityOfCulture pic.twitter.com/GOLwE20xfM — Melvyn Marriott (@melmarriott) 29 de enero de 2018

La cuenta oficial en Instagram de Banksy, cuyas obras suelen alcanzar en las subastas cientos de miles de libras, publicó el pasado viernes varias fotografías del grafiti, que apareció en un puente en desuso de Hull, para confirmar su autoría.

La pintura levantó polémica en el Reino Unido después de que el concejal del Partido Conservador en la localidad John Abbott pidiera que fuera borrada.

RAISE THE DRAWBRIDGE! Hull. Una publicación compartida de Banksy (@banksy) el Ene 26, 2018 at 11:44 PST

"Creo que se debe limpiar. Se debería sacar una fotografía (del mural) y conservarla, porque no creo que Banksy carezca de talento", afirmó el edil a la BBC.

"Pero comparar a Banksy con, por ejemplo, el verdadero arte que se puede ver en la Ferens Art Gallery (museo local con obras que se remontan al siglo XVI), que en ocasiones es completamente fascinante, es juzgar las cosas desde estándares distintos", consideró el concejal.

El Ayuntamiento señaló hoy, en un comunicado, que enviarán a especialistas al lugar para que apliquen "una capa protectora sobre la obra de arte de Banksy", a fin de "prevenir mayores daños".

UPDATE:



HULL #BANKSY PAINTED OVER!!



STARTED WITH THE “#BRIDGEBOY” BEING RE- TAGGED, THEN IN LESS THAN 5 HOURS THE MURAL WAS COMPLETELY COVERED IN WHITE PAINT.



RESIDENTS TRY TO RESTORE THE PIECE! pic.twitter.com/de3nL1Ev2a — BANKSY REVEALED (@banksy_revealed) 29 de enero de 2018

"Esta medida temporal ayudará a asegurarse de que los ciudadanos puedan continuar disfrutando del trabajo y prevendrá, en lo posible, que se vuelva a dañar", agrega en la nota.

Fanthorpe relató, por su parte a la emisora de radio local de la BBC, cómo acudió al lugar cundo se enteró de que el grafiti había sido vandalizado.

The "Banksy" has been defaced/erased according to the @onehullofacity facebook page. #Hull pic.twitter.com/3AMGvD8hjY — David Burns (@bbcburnsy) 28 de enero de 2018

"Le puedes amar u odiar, pero Banksy tiene prestigio internacional y ha hecho un regalo a la ciudad con su arte. No podía simplemente sentarme sin hacer nada por ayudar", relató.

"Al ser un limpiador de ventanas, tenía el equipo necesario a mano. Sabía que necesitaríamos escaleras, porque ya había ido a verlo (el grafiti) esta semana", afirmó.