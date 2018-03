Venden los míticos 'Seis autorretratos' de Andy Warhol por ¡más de 25 millones de euros!

Londres.- El famoso cuadro "Seis autorretratos" del estadounidense Andy Warhol, que representa al artista apenas unos meses antes de su muerte en febrero de 1987, se vendió hoy en Londres por 22.62 millones de libras (25.32 millones de euros/31.05 millones de dólares).

La obra, de 1986, se adquirió durante la subasta "La posguerra y el arte contemporáneo", que a su vez forma parte de una serie de pujas de arte de los siglos XX y XXI que ha llevado a cabo el último mes la casa de subastas inglesa Christie's.



Los "Seis autorretratos" de Warhol, la principal pieza del evento, es una de las obras más representativas del creador americano y contrasta con otros de sus últimos trabajos por transmitir de manera "conmovedora" la mortalidad del artista, según apuntó la organización.

En esta pintura, el rostro de Warhol, desconectado del resto de su cuerpo, flota en la oscuridad en seis lienzos cuadrados y paralelos, de apenas 55 centímetros de lado, en seis copias que alternan rosa, azul, lila, naranja, verde y cobalto sobre el negro de fondo.



El cuadro se reveló por primera vez en Londres entre julio y agosto de 1986, en lo que supuso la única exposición de los autorretratos, conocidos como "la peluca del susto" del pintor mientras vivía.

En la misma subasta se vendió también uno de los trabajos del dublinés Francis Bacon, el tríptico "Tres estudios para un retrato" (1976), por 10.35 millones de libras (11.58 millones de euros) que representan a su musa, Henrietta Moraes.



La obra muestra a la mujer sobre un fondo negro, con unos rasgos duros y abstractos, aunque dibujados con una paleta de color realista, que evidencia la influencia de Pablo Picasso en el trabajo de Bacon.



Se trata del último de los seis retratos que Bacon pintó de su gran musa Moraes en un formato rectangular de apenas 35 centímetros de largo y que llevaba sin mostrarse al público desde 1977.



Christie's también vendió, como parte de "La posguerra y el arte contemporáneo", una obra de Jackson Pollock, denominada "Número 21" (1950), por 9.34 millones de libras (unos 10.45 millones de euros).



El "Número 21" de Pollock pertenece al periodo del goteo del artista, ahora considerado por los expertos como el momento álgido de su carrera, y fue presentado por primera vez en Nueva York en una exhibición que incluyó muchas de sus obras maestras.



La subasta incluyó, entre otras múltiples obras, la pintura "Multisabores", de Jean-Michel Basquiat, vendida por 12.04 millones de libras (13.48 millones de euros) y una de las famosas arañas de Louise Bourgeois, la número 3, producida en acero, por 4.73 millones de libras (5.29 millones de euros).

