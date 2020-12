Artistas, sin acuerdo con Alejandra Frausto; insisten en que renuncie

Los artistas independientes representados en 11 colectivos insisten en la renuncia de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, al considerar que la disculpa pública que ofreció respecto al chat "Desactivación colectivos" no resuelve el diálogo simulado y sólo se suma a una serie de agravios contra la comunidad cultural.

"No reconocemos a los nuevos interlocutores de Secretaría de Cultura, pues no hay un cambio de fondo. Un cambio de personas no soluciona la problemática existente, y menos si no se conforma con un equipo de trabajo consensado por la comunidad. Se requiere una transformación en la visión existente, que garantice un trato digno con funcionarios públicos que tengan en sus facultades la toma de decisiones, todo esto bajo principios donde impere la confianza, honestidad, transparencia, espíritu colaborativo de trabajo, ética y sobre todo, el respeto a nuestros derechos de asociación", informan los artistas en un comunicado.

Los creadores señalan que a pesar de la disculpa pública, Alejandra Frausto no ha ofrecido una explicación directa a los colectivos por el chat, por lo que consideran que sólo se trata de una simulación de la funcionaria y ello se añade a faltas como los impagos, el incumplimiento de acuerdos, el trato indigno y la falta de ética por parte de los funcionarios públicos.

Ante el panorama, los artistas consideran que la institución no ha estado a la altura del diálogo, y si bien la titular ha manifestado que se han reunido 32 veces con grupos y colectivos, pero no se han logrado resultados concretos.

Los colectivos reafirman su interés por realizar la idea original del Congreso Nacional, donde se atenderán las demandas históricas de reformas jurídico legales, administrativas, laborales, de transparencia y otras que urgen para mejorar las condiciones de vida y trabajo de todo el gremio cultural.

Para ello formaron el grupo Intercolectivos, integrado por representantes de los diferentes colectivos, para establecer una agenda de trabajo que incida en reformas estructurales en materia de cultura.

El diálogo entre los colectivos y funcionarios de Cultura se fracturó la semana pasada cuando en una reunión virtual se filtró por accidente la imagen de un chat en WhatsApp nombrado "Desactivación colectivos", y en el que se alcanza a leer nombres de funcionarios de la Secretaría como Pablo Raphael o Esther Hernández, entre otros.

Luego de minimizar la situación, el lunes pasado la titular de Cultura ofreció una disculpa ante medios de comunicación. En la reunión aseguró que ella desconocía el nombre del grupo y que la función de éste era informarle sobre los avances en las mesas de diálogo. Sin dar el nombre de los responsables del chat, Alejandra Frausto aseguró que estos fueron cesados de su cargo en la dependencia.

La secretaria invitó a continuar el diálogo con un nuevo equipo de funcionarios integrado por Marina Núñez, subdirectora de Desarrollo Cultural; Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, titular de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil; Katia Vanesa López, de la oficina directa de Frausto; Juan Carlos Gutiérrez Bonet e Erwin Newmayer de Hoyos.

Sin embargo, los artistas desconocen a los nuevos interlocutores y continuarán con la campaña en Change.org para reunir firmas a favor de la destitución de Frausto.