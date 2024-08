Así era El Castillo de Chichén Itzá antes de ser encontrado (Fotos)

Chichén Itzá es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo maya, debido a que está integrado por aproximadamente 75 complejos arquitectónicos, entre los que destaca el Templo de Kukulkán, conocido popularmente como El Castillo.

Diversos arqueólogos coinciden con que Chichén Itzá fue habitado entre el año 200 y 300 a.C, con la finalidad de rendirle culto al dios Kukulkán, o bien la Serpiente emplumada.

Incluso entre los años 1200 y 1300 d.C, Chichén Itzá funcionó como un sitio de culto en el que se realizaban ceremonias y se depositaban ofrendas en el Cenote Sagrado.

Cultura Chichén Itzá: debajo de la pirámide de Kukulkán hay un profundo cenote, ¿qué se sabe?

¿Quién descubrió Chichén Itzá?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Fray Diego de Landa, un misionero español de la Orden Franciscana en Yucatán, fue la primer persona en describir El Castillo de Chichén Itzá. En el manuscrito Relación de las cosas de Yucatán describió a la pirámide como una "gran casa de piedra muy alta".

En 1528, Francisco Montejo, explorador español, intentó fundar una ciudad de españoles en Chichén Itzá, pero se enfrentó con las comunidades de la región y desistió de su objetivo. Sin embargo, popularizó la zona, por lo que llegaron una gran cantidad de viajeros a explorarla.

Templo de Kukulkán en 1860. Foto: Désiré Charnay.

Uno de los primeros viajeros fue Emmanuel Von Friederichsthal, quien en 1840 exploró la zona. Dos años después, John L. Stephens y Frederick Catherwood realizaron dibujos y descripciones detalladas de la pirámide de Kukulkán y de los templos que la rodean.

Después de tres viajes, reunieron la información suficiente para publicar un portafolio con 120 grabados titulado Incidents of Travel in Central América, Chiapas and Yucatán e Incidents of Travel in Yucatán, publicados por primera vez en los Estados Unidos en 1843.

El Castillo de Chichén Itzá, o Templo de Kukulkán, visto de lejos. Foto: Archivo de la Mediateca del INAH.

Durante años, Chichén Itzá fue explorado por distintos investigadores, hasta que en 1885 el arqueólogo Edward Thompson, entonces cónsul de los Estados Unidos en Yucatán, compró la hacienda que está alado del sitio arqueológico y realizó excavaciones, gracias a las que se robó cerca de 30 mil piezas arqueológicas, razón por la cual fue expulsado en el siglo XX del país.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente, de 1955 a 1960, William T. Sanders realizó las primeras excavaciones arqueológicas, las cuales continuaron en 1970 por parte de investigadores del INAH.