Así es el rap para sordos

En abril de 2023, DJ Supalee organizó el Supafest Reunion 2023 para celebrar a los artistas y promotores dentro de la comunidad sorda de Estados Unidos.

El evento incluyó actuaciones del artista de R&B y rapero Sho'Roc, la rapera Beautiful The Artist, el grupo Sunshine 2.0, los DJ Key-Yo y Hear No Evil, así como el artista de ASL y ex rapero Polar Bear, que ahora se hace llamar Red Menace.

Muchos de estos artistas, activistas y empresarios han contribuido a una escena de hip-hop en constante crecimiento dentro de la comunidad sorda, que incluye un subgénero de rap conocido como dip hop.

A medida que el hip-hop llega a su 50 aniversario, cinco décadas de su impacto cultural repercuten en entornos convencionales y clandestinos. Lo que se originó en el Bronx ahora se puede encontrar en todo el mundo, tomando nuevas formas a medida que ha evolucionado en una diversidad de espacios y lugares, desde la música trap y el horrorcore hasta el spaza, un subgénero que surgió en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

El dip hop es uno de los muchos estilos de rap que se han desarrollado a lo largo de los años. Pero se distingue de otros subgéneros del hip-hop porque los raperos establecen rimas en lenguajes de señas y crean música basada en sus experiencias culturales dentro de la comunidad sorda.





El nacimiento de un movimiento musical

Como etnomusicóloga, he seguido el desarrollo del dip hop desde 2011, documentando cómo los raperos han sido pioneros en esta forma de arte mientras presentaban a los extraños, como yo, la cultura sorda.

En 2005, el rapero Warren "Wawa" Snipe ideó el término "DIP HOP" en ASL e inglés para clasificar un estilo de música rap en desarrollo dentro de la comunidad sorda.





Si bien los artistas de este estilo identifican su música de diferentes maneras (algunos usan etiquetas como "rap sordo", "hip-hop sordo" y "rap de señas"), la designación "dip hop" va más allá de agregar un calificativo al género musical más amplio de rap.

En cambio, señala un estilo independiente basado tanto en el hip-hop como en la cultura sorda. Al igual que bounce, trap y drill, la etiqueta “dip hop” hace una mayor distinción de ser una variación del rap a un estilo que está fuertemente situado dentro de la cultura sorda y determinado por la estética sorda.

En muchos sentidos, el dip hop ha seguido una trayectoria similar al hip-hop. A fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, los DJ sordos y los empresarios del entretenimiento organizaban fiestas de bricolaje, eventos nocturnos y reuniones sociales. Estos lugares brindaron oportunidades para que raperos, DJ, bailarines y otros artistas comenzaran a desarrollar y explorar su propio estilo de hip-hop y conectarse con otros raperos y DJ.

Las ciudades con escuelas para sordos sirvieron como centros culturales para la creación de redes musicales. La Universidad Gallaudet en Washington, D.C. y el Instituto Técnico Nacional para Sordos en Rochester, Nueva York, han actuado como sitios importantes de producción dentro de Estados Unidos al conectar a estudiantes sordos y con problemas de audición de todo el mundo.

Además, un mayor acceso a la tecnología de grabación, los sitios de transmisión de video y las redes sociales han brindado a los artistas sordos herramientas para crear música y conectarse con otros artistas y fanáticos.





Las muchas formas del dip hop

Si bien la incorporación del lenguaje de señas es un elemento fundamental del dip hop, y permanece a la vanguardia de la definición de este estilo, el dip hop se extiende mucho más allá de la creación de canciones de rap originales en lenguaje de señas.

Se trata de una expresión musical que se forma a través de una lente cultural sorda: canciones que reorientan las nociones principales de lo que se puede considerar música. Al mismo tiempo, cada artista tiene su propio estilo de rap, con actuaciones de dip hop que adoptan una variedad de formas y estructuras diferentes.

Por ejemplo, algunos artistas de dip hop trabajan con lenguajes tanto orales como manuales para hacer que su música sea accesible para las personas oyentes. Hay quienes actúan en ambos idiomas a la vez, y otros que pregraban su pista vocal, que suena de fondo mientras rapean en lengua de signos.

Algunos artistas colaboran con intérpretes. En “Vergiss mich nicht”, el artista Deaf Kat Night rapea en lenguaje de señas alemán, mientras que la letra se interpreta oralmente en alemán.

Luego están los que colaboran con DJs oyentes o sordos. “Breaking Barrels”, con DefStar, es solo una de las muchas colaboraciones entre Wawa y DJ Nicar.

Las actuaciones también pueden involucrar instrumentos musicales. Sean Forbes, por ejemplo, actúa con una banda en vivo mientras también rapea en ASL e inglés, un enfoque que se ve en su video musical "Calm Like a Bomb".

Alternativamente, hay raperos que crean música para audiencias sordas y solo rapean en lenguaje de señas. Sin embargo, estas canciones aún pueden tener componentes auditivos, que a menudo consisten en artistas que componen sus propios ritmos o suben el volumen de canciones grabadas previamente para rapear.

El dip hop, como muchos estilos de música, cobra vida a través de las presentaciones en vivo. Los artistas se mueven por el escenario con las manos volando por el aire mientras el público pulsa al ritmo de los graves.

Algunos artistas sumergen aún más a su público en la experiencia musical mediante el uso de instrumentos y equipos especializados como subwoofers, objetos que pueden conducir vibraciones como globos o nuevas formas de tecnología háptica, que se refiere a dispositivos portátiles, como chalecos, que canalizan las vibraciones del sonido.

Algunos artistas también incorporan imágenes en sus actuaciones mediante el uso de pantallas de video y luces activadas por sonido.





