Así es visitar un museo en la nueva normalidad

La buena coincidencia llevó a Indra Gómez al Museo Soumaya, en Plaza Carso. Junto con sus hermanas, la joven está de visita en la Ciudad de México desde el lunes pasado y "alguien" le dijo: "Ve al Soumaya, a ver qué encuentras".

Sin saber que ayer era el segundo día de actividad en este recinto tras casi cinco meses cerrado por la pandemia de Covid-19, Indra se encontró con el museo prácticamente para ella sola. No hubo filas ni aglomeraciones como era usual.

Cultura Museos reabren hoy, pero aún no están listos

"Venimos de Michoacán y como todo está cerrado, vinimos acá a ver pero no sabíamos que ya estaba abierto, fue coincidencia", señala la joven quien por primera vez visitó el museo.

En la entrada, Indra debió, como todos los visitantes, limpiar sus zapatos en un tapete sanitizante y luego en una jerga, poner su frente para medir su temperatura y estirar la mano para recibir alcohol en gel. Dentro, el cubreboca es obligatorio durante todo el recorrido.

Una pintura de gran formato de Zapata hecha por David Alfaro Siqueiros recibió a Indra, igual que a los 20 usuarios, en promedio, que entraron al museo al medio día. Durante la mañana apenas una o dos personas lo visitaron.

"Hubo poca gente en la mañana, hay más ahorita", dice una mujer custodio que porta cubreboca, careta y guantes como todo el personal del recinto.

Tal vez por falta de publicidad o por ser mitad de semana, el museo no tuvo aglomeraciones como eran habituales antes del 17 de marzo cuando cerró sus puertas. En ese entonces recibía más de tres mil 600 personas al día.

Ataviada con un crubeboca de la Compañía Nacional de Artes, Karen Mercado llegó al museo para realizar su octava visita al recinto desde la inauguración de éste en 2011. Es, dice, su lugar favorito y apenas leyó en Facebook de la reapertura, se alistó para hacer un trayecto de más de una hora desde Aragón hasta el recinto.

Laura Lovera | El Sol de México

"Me parece buena idea reabrir los museos porque la gente necesita arte. Yo no me perdía ninguno de los recorridos virtuales que hicieron desde que cerró el museo y me gustaron, pero ya me hacía falta venir, no es lo mismo en digital", relata la joven bailarina.

Entre los visitantes llamaron la atención tres jóvenes que acudieron con dos guías de turistas. La familia viene de Guerrero en una breve visita a la ciudad, y éste es el primer lugar al que pueden entrar. "No conocía el museo, nos trajeron, y están bonitas las esculturas", comenta José Espinosa de 14 años.

El Museo Soumaya, en sus dos sedes, junto con la Casa Rafael Tovar de Teresa, son de los primeros en reabrir luego de 146 días cerrados.

Esta semana también empezaron a dar servicio los museos temáticos como el Museo de Cera, el del Juguete, el del Pulque, el de Tequila y Mezcal, el de la Mujer, el de lo Increíble Ripley, Mundo Chocolate Museo y el Mirador Monumento a la Revolución.

Se espera que las próximas semanas los 18 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) abran de manera paulatina, y algunos espacios privados como Museo Jumex, Museo Dolores Olmedo, Anahuacalli y Frida Kahlo, que trabajan en su protocolo sanitario.

Ayer Alejandra Frausto, secretaría de Cultura federal, se reunió con Lucina Jiménez, titular del INBAL, y Mariana Munguía, coordinadora nacional de Artes Visuales, para detallar el calendario de reinicio de actividades en los recintos federales. Junto con Magalí Arriola, directora del Museo Tamayo, Frausto también supervisó los trabajos de adecuación en este recinto.

Finanzas El Museo de la Reforma Energética de EPN que la 4T quiere resucitar

Se anunció que el 19 de agosto abrirán el Museo Tamayo, el Museo de Arte Moderno y la Sala de Arte Público Siqueiros. Serán los primeros tres recintos públicos que reciban al público desde marzo pasado, y a partir de estos la reapertura del resto de espacios será paulatina.

También los museos y recintos del INAH ubicados en la Ciudad de México entran en el calendario de reapertura establecido por la Secretaría de Cultura. El Museo del Templo Mayor, el Museo Nacional de Antropología, el Castillo de Chapultepec, entre otros espacios, reabrirán después del 19 de agosto aunque aún no hay fecha exacta.