Astrid Hadad da voz a mujeres barrocas en show La pluma o la espada

Con el humor del teatro de cabaret, la actriz y cantante Astrid Hadad trae al presente a dos mujeres del barroco que irrumpieron en su época al superar las restricciones impuestas a ellas. Sor Juana Inés de la Cruz y la monja Alférez son los personajes que retoma en La pluma o la espada, que presentará hoy en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

“Transgredieron su época. Una vistiéndose de hombre, que fue la monja Alférez, ella se escapa del convento en San Sebastián, España, y después de un tiempo logra llegar a América como soldado, pelea en las guerras de Conquista en Perú, Chile y Panamá y cuando descubren que es mujer, el rey de España decidió premiarla con una pensión; finalmente viene a México y trabaja como arriero en un lugar cercano de Orizaba.

“El caso de sor Juana ya lo conocemos, que siendo una mujer sabia, talentosa, le arruinan la vida por ser mujer y sus tres últimos años los pasa horrible porque le quitan todo, pierde el apoyo del virrey la humillan, la someten, le quitan sus libros, y hasta el dinero querían arrebatarle”, describió quien presenta el show dentro del ciclo Somos Memoria, del Sistema de Teatros de la Ciudad de México.

Al tiempo que el espectáculo repasa la vida de estas dos mujeres, es un viaje al México barroco. La artista hace referencia a los esclavos, a la división de castas e ideas machistas que impedían reconocer el valor de la mujer.

“Me parece genial que se hagan este tipo de convivios de mujeres porque así metemos presión para visibilizar el arte femenino, es una forma de sororidad, de seguir uniéndonos para luchar por lo que nos corresponde, porque no estamos pidiendo nada fuera de lo común. Y no es una lucha contra los hombres, no es una lucha de géneros; es una lucha para que se nos reconozca como iguales, a mí los hombres me han tratado bastante bien, no es una lucha contra ellos”, dice quien celebra 40 de trayectoria en las artes escénicas.

El espectáculo tiene producciones musicales realizadas ex profeso, que la propia artista escribió. Además musicalizó un poema de sor Juana Inés de la Cruz y diseñó todo su vestuario.

“Escribí corridos, una cumbia y varias canciones sobre los esclavos, todas con mucho humor”, concluyó acerca del show que se presenta hoy a las 19:00 horas.