Auguran que Roma brillará en premiaciones

Con tres nominaciones al Globo de Oro y ocho a los Critic’s Choice Awards, el comentarista y periodista de cine, Rafa Sarmiento, considera que este será un año donde la cinta de Alfonso Cuarón triunfe en la temporada de premios, que comienza el día de mañana.

El comentarista de TNT, donde este domingo se transmitirá la premiación a partir de las 18 horas, dijo que “este es el año de Roma y sí creo que va a ganar la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa”, por la que contiende para esta edición representando a México.

Rafa Sarmiento aseguró que si hay una contendiente que le pueda hacer frente a Roma es la cinta del polaco Paweł Pawlikowski, aunque para esta edición de los Globos de Oro no está nominada. “Cold war es el ‘enemigo’ a vencer esta temporada, que es una bestialidad de película. Me sorprendió mucho que no la nominaran, pero de alguna manera lo agradezco”, bromeó.



Sobre la oportunidad de que Roma logre una nominación a la próxima edición de los Premios de la Academia, Sarmiento aseguró la cinta de Cuarón logrará formar parte de las cinco cintas postuladas a Mejor Película Extranjera y “creo que sí va a ganar ese Oscar, a menos que Cold war que se interponga”, señaló.

El hecho de que Roma sólo tenga tres nominaciones para la 76ª edición de los Globos de Oro responde a las propias normas de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, comentó Sarmiento. “Por la propia naturaleza del reglamento, no pudo contender en la categoría principal, por no ser una película hablada en inglés”, contrario a lo que sucede en otro tipo de premiaciones.

“Me parece un poco irónico, raro, y hasta absurdo que la prensa internacional, la extranjera que vive en Hollywood, segregue por lengua a las películas, cuando en el Critic’s Choice, que sería el equivalente de la prensa doméstica, sí está tomando en cuenta a Roma y tiene la posibilidad de competir. Pero son sus reglas, su fiesta su gremio y así va la cosa”, aseguró.