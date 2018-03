Balkrishna Doshi gana el Premio Pritzker 2018, el “Nobel” de la Arquitectura

El arquitecto indio Balkrishna Doshi (Pune, 1927) fue galardonado con el premio Pritzker 2018 por haber sido capaz "de interpretar la arquitectura y transformarla en construcciones que respetan la cultura oriental, a la vez que mejoran la calidad de vida en la India".



Arquitecto, planificador urbano y educador durante los últimos 70 años, el jurado reconoce "su excepcional arquitectura", "su compromiso y su dedicación a su país y las comunidades", "su influencia como profesor" y que ha sido siempre un excelente ejemplo "para profesionales y estudiantes de todo el mundo".

Doshi "ha exhibido continuamente los objetivos del premio Pritzker de arquitectura en su más alto grado y ha practicado el arte de la arquitectura, con sustanciales contribuciones a la humanidad durante más de 60 años", señala el jurado, presidido por el australiano Glenn Murcutt, cuyo fallo fue anunciado en Chicago (EU) por el presidente de la Fundación Hyatt, Tom Pritzker.

Indian architect and educator Balkrishna Doshi is 2018 Laureate of the Pritzker Architecture Prize pic.twitter.com/L26MVKrGaa — Pritzker Prize (@PritzkerPrize) 7 de marzo de 2018



"Mis obras son una extensión de mi vida, mi filosofía y mis sueños, que me han llevado a tratar de crear una cámara del tesoro para el espíritu arquitectónico", dijo Doshi, de 90 años, que aseguró que debe el Pritzker a su "gurú", Le Corbusier, con quien trabajó en la década de los 50.

"Sus enseñanzas me llevaron a cuestionar mi identidad y me forzaron a descubrir nuevas expresiones contemporáneas adoptadas a nivel regional para desarrollar un hábitat holístico sostenible ", explicó Doshi en declaraciones recogidas por un comunicado de la Fundación Hyatt.

También agradeció con "humildad" un reconocimiento "tan conmovedor y gratificante" a su trabajo". "Esto reafirma mi creencia de que 'la vida celebra cuando el estilo de vida y la arquitectura se funden", resaltó el arquitecto en referencia al lema que ha marcado toda su carrera.



Porque su arquitectura "explora las relaciones entre las necesidades fundamentales de la vida humana, la conexión con uno mismo y con la cultura, y la comprensión de las tradiciones sociales, dentro del contexto de un lugar y su entorno, y a través de una respuesta al Modernismo".

"El profesor Doshi ha dicho que 'El diseño convierte refugios en hogares, viviendas en comunidades y ciudades en imanes de oportunidades", resaltó Tom Pritzker al anunciar el premio de este año, que se entregará en una ceremonia en Toronto (Canadá) el 16 de mayo.

FOTO: AFP

El trabajo de Doshi es una muestra "del arte de la arquitectura" a la vez que "un servicio inestimable para la humanidad".



Influenciado en sus primeros trabajos por Le Corbusier y Louis Kahn, Doshi se centró después en la arquitectura de la India y unió construcciones prefabricadas con la artesanía local, sin seguir tendencias y con "un profundo sentido de responsabilidad y un deseo de contribuir a su país y su gente a través de una arquitectura auténtica de alta calidad".

Ha realizado proyectos como Aranya Low-cost Housing en Indore, que proporcionó alojamiento a 60 mil personas con un sistema de casas, patios y pasillos laberínticos; el Instituto Indio de Management en Bangalore, inspirado por las ciudades y templos tradicionales de India; el Instituto de Indología de Ahmedabad, o el complejo de casas Vidhyadhar Nagar Masterplan en Jaipur.

El Instituto de Indología de Ahmedabad, uno de los primeros proyectos en solitario de Doshi. Foto: EFE