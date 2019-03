Abren muestra de Edgar Allan Poe en la Biblioteca México  

Bajo el título de un encuentro con Edgar Allan Poe en la Biblioteca de México y en el marco de los 210 años del nacimiento del maestro del relato corto (19 de enero de 1809, Boston, Massachusetts) se inauguró ayer una muestra con una selección de 28 obras resguardadas en las bibliotecas personales y la colección general del recinto de la Ciudadela.

Edgar Allan Poe ha sido uno de los escritores con mayor influencia en las letras occidentales durante la primera mitad del siglo XX. Aunque murió a los cuarenta años, su producción fue numerosa y ha contado con ilustres lectores como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, José Juan Tablada, Agatha Christie, Charles Baudelaire o H.P. Lovecraft. En el género de novela policiaca y novela negra, Edgar Allan Poe es la referencia obligada indiscutible.

La obra literaria de Poe comprende más de cuatrocientas piezas entre narraciones, poemas, artículos y reseñas de libros. También formuló teorías literarias. Con su dominio del lenguaje y su control absoluto de las técnicas del argumento, perfeccionó los géneros de terror, suspenso y ciencia ficción, e inventó las historias de detectives. Sus relatos influyeron sobre autores como Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson, Herman Melville, Joseph Conrad, H.P. Lovecraft, Stéphane Mallarmé y Charles Baudelaire.

La literatura de Poe está llena de personajes torturados y espeluznantes escenarios con lo que lograba exprimir su depresión, su desavenencia en la vida y su adicción, para volcarla en la escritura sin ninguna vergüenza y crear una oscuridad que en un principio escandalizó, pero más tarde encantó.

En la exposición se podrán apreciar obras como El cuervo, el poema más conocido de Edgar Allan Poe publicado en 1845 en varias ediciones, entre ellas la de 1941 con prólogo de Rubén Darío, Cuentos de lo grotesco y lo arabesco (obra inédita en castellano, Madrid, América, sin fecha), Narraciones extraordinarias (con prólogo de Charles Baudelaire, Madrid, Aguilar, 1946), Los crímenes de la calle Morgue (con traducción de Julio Cortázar, 1994), Relatos de intriga y humor (España, Everest, 1979), El universo de Poe (Barcelona, Bambú, 2009), Essays and Reviews (New York, The Library of America, 1984), El corazón delator. El gato negro. La caída de la casa Usher (con prólogo de Alberto Chimal, México, Colofón-CNCA, 2014), Aventuras de Arturo Gordon Pym (Barcelona, Mateu, 1964), The Best-known Works of Edgar Allan Poe (Garden City, New York, Blue Ribbon Books, 1941), The Complete Poetical Works (Oxford, Oxford University Press, 1909), Poemas (versión y prólogo de Alberto L. von Schauenberg, Buenos Aires, 1932), entre otras.

La muestra permanecerá abierta al público del 27 de marzo al 26 de mayo del presente año, de 10 a 18 horas, en el Patio de los Escritores de la biblioteca ubicada en la Plaza de la Ciudadela de la Ciudad de México.