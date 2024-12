EXCLUSIVA - Bill Leeb: "Haber creado tanta música me trajo hasta aquí”

Bill Leeb es un verdadero visionario de la música electrónica, pionero de la fusión de la electrónica con el industrial, primero al incorporarse a la legendaria banda Skinny Puppy y posteriormente creando y liderando Front Line Assembly (FLA), para luego expandir sus exploraciones sonoras con la banda Delirium.

Pero ahora, justo 40 años después de iniciar su carrera, Bill Leeb decide presentar su primer álbum como solista: Model Kollapse, un material en el conjuga todos los elementos desarrollados a lo largo de sus 4 décadas en la música.

Y desde su casa en Vancouver, Canadá, platicamos con él.

¿Cómo eliges qué canciones vas a usar para tu proyecto en solitario y cuales para tus otras bandas?

Con el paso de los años simplemente encuentro mi estado mental. Necesito un cambio, ya sea que esté haciendo Delirium, FLA o mi proyecto en solitario. Me doy cuenta de que tengo que crear nuevos entornos y nuevas ideas, no quiero repetirme y eso parece funcionar. Siempre que me concentro en algo nuevo, mi estado de ánimo cambia. Cuando estás escribiendo música o pintando o cualquier otra cosa, todo es cuestión de tu estado de ánimo y tu energía. Descubrí que necesito variedad, por eso me encuentro en un estado mental diferente. Necesito hacer algo diferente y lo encuentro de esa manera. Y eso también me pasa al escribir las letras de las canciones. Por ejemplo para Delirium escribo letras para que otras personas las canten. Pero mi trabajo en solitario es todo mío. Creo que es un poco de todo, reaccionando al mundo que te rodea. Creo que todas estas cosas influyen en mi creatividad.

Eres testigo en primera persona de la evolución que ha experimentado la música electrónica, desde el underground hasta el mainstream. ¿Cómo te sientes de ser un pionero?

A veces es un poco abrumador y una locura, porque cuando empezamos Skinny Puppy no había música así en Canadá. Nuestro sello, Nettwerk Records, estaba formado por dos tipos que trabajaban en una pequeña oficina y nos metieron en una camioneta. Y en pleno invierno recorrimos Canadá y Estados Unidos en coche y sin calefacción durante la gira. Pero todas las emisoras de radio universitarias estaban poniendo nuestro primer EP, Remission, junto con Boy, de U2. Y por alguna razón pareció que simplemente resonó, no había realmente ninguna otra banda que hiciera exactamente lo que estábamos haciendo. Así que fue como si todo el mundo reaccionara desde el principio. Y tuvimos un gran seguimiento underground y éxito desde el principio, porque supongo que era algo nuevo y diferente. No lo planeamos así. Pero estábamos un poco hartos de todo lo típico que pasaba en la radio. Así que lo intentamos, queríamos ser diferentes y no nos preocupamos de si tendríamos éxito o no. Cuando vamos a Europa y vemos todos esos festivales, me doy cuenta de que hemos influenciado a muchas bandas. Creo que todo ese concepto que empezamos hace mucho tiempo sigue ahí. Así que es bastante halagador. Y con suerte habrá nuevas bandas que hagan algo diferente. Que mantengan viva la esencia electrónica: Underground, dark wave, industrial y todo eso.

Este disco es uno de mis mejores esfuerzos; como si los últimos 25 o 30 años simplemente se unieran para mí en todos los aspectos. No creo que hubiera podido hacerlo hace 20 años

¿En qué momento sentiste que ya era el momento de lanzarte como solista?

Creo que lo de lanzarte como solista no se trataba tanto de que yo fuera un individuo que lanzara su propio proyecto. Creo que era más bien que Rhys (su compañero en FLA, quien también se desempeña como productor) estaba haciendo de DJ y lanzó algo así como música techno underground de Berlín. Yo tenía algo de tiempo libre. Nos pusimos en contacto de nuevo y estuvimos intercambiando algunas ideas y empezamos a improvisar. Pensé, -esto es divertido-. Me gustaba hacia donde se estaban moviendo las cosas. Al mismo tiempo también me estaba reconectando con Kevin, de Skinny Puppy, porque acababan de hacer sus grandes giras finales. Estaba saltando de un lado a otro y reconectándome con amigos y esas cosas. Es bueno tomarse un descanso y, con suerte, poder traer algunas ideas nuevas de todo lo que hemos hecho por nuestra cuenta para mantener viva la energía emocionante. Creo que todo eso fue lo que creó este disco en solitario.

¿Y cómo utilizaste tu amplia experiencia para crear Model Kollapse?

La mitad del tiempo no sabía lo que estaba haciendo. Pero creo que eso fue algo bueno, porque nos dio una mente abierta para experimentar y probar cualquier cosa. A medida que pasa el tiempo, creo que de alguna manera elaboras tus ideas y aprendes a hacer más con menos y de alguna manera lo pones en práctica. De algún modo para mí este disco es como uno de mis mejores esfuerzos, me gustan todas las canciones. Es como si los últimos 25 o 30 años simplemente se unieran para mí en todos los aspectos. El hecho de haber creado tanta música y de tener tanta experiencia me llevó a estar allí. No creo que hubiera podido hacer este disco hace 20 años, pero ahora puedo hacerlo. De esa manera, quedé muy contento con el resultado.

El título del disco (Model Kollapse) es una referencia al mundo de la Inteligencia Artificial al que, dice, todos nos enfrentamos ahora

Model Kollapse, el primer álbum solista de Bill Leeb / Cortesía, Metropolis Records

Creo que Actors serán una de las próximas grandes bandas. ¿Cómo decidiste incluirlos en este proyecto?

Es una locura, porque para empezar son de Vancouver. Así que es bueno tener gente en tu ciudad con la que puedas ser amigo. Los conocí en Los Ángeles hace unos años. Alguien me los presentó y pensé: "Vaya, ustedes son geniales. Son de Vancouver". La escena musical de Vancouver no es muy grande. Son unas de las personas más agradables que jamás haya conocido. Platicaba mucho con el cantante Jason Corbett y con la tecladista Shannon Hemmett, nos la pasábamos tocando el bajo. Y luego, cuando estaba haciendo mi disco en solitario, pensé: "En FLA no uso voces femeninas ni nada parecido", así que sería una diferencia en mi álbum solitario. Fue muy fácil trabajar con ellos y no me pidieron nada. Ahora escucho esas canciones y siento que le dieron un toque diferente. Me hizo muy feliz el resultado. Y fue muy divertido trabajar con ellos. Así que supongo que todo eso lo hizo muy fácil.

¿Tienes planes para formar una banda para la gira?

Sí, ha cruzado por mi mente. Actualmente es el álbum más vendido en Metropolis Records (la disquera con la que se lanzó el material). Hasta que no lo lanzas sabrás cómo va a reaccionar la gente. Primero dije: veamos. Pero la primera edición se agotó de inmediato y las críticas que he recibido han sido increíbles. Me sorprende un poco la cantidad de gente a la que le encanta el álbum. Tal vez sería divertido hacer una gira en solitario con un solo álbum.

Siento que estas canciones funcionarían muy bien en una película. ¿Tienen planes de escribir canciones para series o cintas?

Por ahora, lo único es que Metropolis me pidió todas las versiones instrumentales, porque creo que van a buscar licencias para ponerlas en películas y cosas así. Ya hemos tenido cosas antes en Resident Evil y cosas así.

¿Has buscado un nuevo proceso o un nuevo sonido para tu voz o crees que ya encontraste tu sonido ideal?

Me esforcé con la voz esta vez de forma diferente, al hacerla menos distorsionada y más como intentando que fuera una melodía dentro de la canción. Si no crees que eres un gran vocalista, tal vez no estés dispuesto a expresarlo. Pero sentí que simplemente lo haría de esta manera y lo expresaría. Espero que a la gente le guste. Es un momento dorado para mí. Estoy exactamente donde quería estar, de esa manera en particular. Sueno muy melódico.

Asegura que actualmente se encuentra en un momento dorado. 'Estoy exactamente donde quería estar'

Me parece que canciones como “Neuromotive” o “Simulation Fusion” suenan muy frescas y al mismo tiempo mantienen tu estilo. ¿Tú también lo ves así?

Tienes toda la razón. ¿Sabes? Siempre quise hacer un álbum electrónico, pero al mismo tiempo no quería que sonara demasiado procesado, de una manera que para mí tuviera una agradable sensación orgánica también. Como dije, creo que hicimos menos con más. Creo que en los viejos tiempos poníamos capas y capas, pero ahora creo que es más importante usar menos sonidos, pero sonidos que sean mejores y pintar un panorama más amplio y tener más color. Nos tomamos mucho tiempo para la producción, cerca de dos años, porque no había ninguna prisa. Quizá pasé más tiempo mezclando este álbum que cualquiera de los otros. Creo que todas esas cosas juntas hicieron que sonara así.

¿Qué cosas te inspiran a la hora de escribir las letras?

Algunas de las canciones son muy personales, algunas son cosas de las que nunca había escrito antes. He pasado por mis luchas. Si vives lo suficiente, pasan cosas. Para mí, escribir letras es una gran manera de expresar mis emociones y ser real. Creo que otras personas también pueden identificarse con ello. Todo el mundo tiene rupturas y decepciones, momentos buenos y momentos malos. Y yo nunca había tenido esa experiencia con FLA. La mitad de las canciones son una especie de introspección personal. Así que es una especie de experiencia personal. Y luego las otras son de temas como la política, la guerra y el cambio climático y todas estas cosas, como si no pudieras encender las noticias sin escuchar algo sobre una guerra o una tormenta. Eso me inspiró a escribir algunas de las letras, así como pensar: ¿dónde estamos? ¿Adónde vamos con todo esto? Han pasado muchas décadas y años y todavía hay tanto conflicto y agitación en el mundo. ¿Superaremos alguna vez todo esto y encontraremos un lugar feliz para todos o siempre habrá esta lucha constante? Ricos, pobres, todo... Es un mundo loco, porque la mitad del mundo vive en el lujo y la otra mitad no tiene suficiente para comer. Y el mundo es para todos. Hay tantas paradojas. A veces es difícil encontrarle sentido, especialmente cuando viajas y ves cómo vive alguna gente y luego regresas y ves cómo vives tú. Es un mundo loco y eso me da mucha inspiración para escribir letras.

¿El título del álbum hace referencia a que es hora de trabajar con nuevas reglas o con nuevos sonidos?

El “colapso del modelo” es un término que se utiliza en el mundo de la Inteligencia Artificial, al que nos enfrentamos ahora, y básicamente es que cuando alimentas el programa, el modelo colapsa. Ahora, técnicamente, la gran preocupación es que interpretará su propia versión de todo lo que hay en el mundo y creará su propio poder. Y el mayor temor es que no podamos controlarlo como humanos. Y entonces se convierte en una narrativa completamente nueva en el mundo. Todo va tan rápido que ahora tienen que crear reglas al respecto, porque, como sabes, con la IA se puede crear una imagen y una persona, tomar su voz y hacer que suene como si fuera ella. Y eso se puede usar para bien o para mal. Por eso el mundo va a depender de esto. Y entonces pensé que este era el título y el tema perfectos para un álbum, porque ese es el mundo en el que estamos ahora y en el que estaremos en el futuro. Así que es como si el título tuviera una advertencia sobre hasta dónde podemos llegar con él. ¿Vamos a forzarlo demasiado? ¿Podemos controlarlo? Es un concepto interesante, así que pensé que ese es el significado del álbum o del título.

¿Hablando de ello, utilizas algún tipo de IA para la creación?

Sobre todo en los vídeos. En los tres últimos, todo está generado por Inteligencia Artificial. Se hizo un trabajo increíble. Se tomaron imágenes mías y cosas que se relacionan con lo que estoy haciendo y se pusieron en programas de IA. Y ahí es donde nos apoyamos principalmente.

¿Qué sientes al ver tu nombre por primera vez en la portada de un álbum?

Es bastante extraño. Como si fuera un extraterrestre para mí, porque no dejaba de pensar en que mi verdadero nombre es Wilhelm Leeb, no Bill. ¿Debería ponerle un nombre al proyecto en lugar de mi nombre? No lo sé. Simplemente no pude encontrar una respuesta fácil a eso. Y no quería que pareciera egoísta. Pero luego el sello dijo: Es tu disco, deberías ponerle un nombre. No tengo un nombre como Sting, así que voy a usar Bill Leeb.

Model Kollapse es una nueva cúspide en la carrera de Bill Leeb. Sus canciones suenan sólidas y contundentes; otras suenan al futuro, al camino que seguirá este extraordinario visionario de la música. Definitivamente, uno de los mejores álbumes del año que seguramente no has escuchado.

X: @soypabloislas