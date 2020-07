Bosques nacionales: Opciones para tomar un respiro

Es probable que la permanencia en casa te haya hecho valorar todavía más dos aspectos en la vida: la familia y la naturaleza; por eso y a propósito de que julio es considerado el mes del Bosque, en la entrega más reciente de La Guía del Fin de Semana le dimos espacio a estos ecosistemas, su sonido, curiosidades, tendencias e incluso algunas apps que te ayuden a entenderlos mejor.

Para profundizar en los bosques nacionales, La Señorita Etcétera charló con la Dra. Gloria Fermina Tavera Alonso, directora Regional de Eje y Centro Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien nos llevó por un recorrido de norte a sur, entre los árboles nacionales.

“México es un país megadiverso, ocupa el 1% de la superficie terrestre y aproximadamente el 20 % de la diversidad biológica del planeta; eso nos deja dicho que gracias a su ubicación geográfica tenemos una mezcla muy interesante en el territorio: sierras, montañas y diferentes tipos de climas hacen que tengamos diferentes tipos de bosques”, mencionó la especialista.



Comentó que en México hay bosques templados que se pueden ver y recorrer desde Baja California Norte, Chihuahua, Zacatecas, Durango y sierra Sur, en Oaxaca y Chiapa; se pueden asociar con los árboles como oyameles, los favoritos de la mariposa Monarca.

Especial

Durante la charla (aquí la puedes escuchar completa), la Dra.Gloria Tavera enfatizó que hay que reconocer y valorar los bosques conocidos como selvas bajas caducifolias o secas, “las selvas mexicanas son ecosistemas súper importantes”, dice.

“Se caracterizan porque al menos ocho meses del año están secos, y se ven como palos secos… si vamos a Huatulco o Acapulco, se lucen como si estuvieran muertos porque no tienen hojas; pero es parte de las estrategia que desarrollan este tipo de ecosistemas para poder resguardarse. Así se mantienen vivos. Son los bosques del futuro porque concentran germoplasma vital que tienen una altísima resiliencia (…) Una vez que cae la primera lluvia estos bosques se llenan de verdor y albergan en su interior un grupo de fauna endémica, casi el 40% de la fauna es única”, reitera la Dra.

Comentó que estos se ubican en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit… “cuando vas a las playas de Huatulco, Oaxaca, Michoacán, las franjas de la sierra costera, estas líneas de bosques que están a lo largo y ancho de Mazatlán, esos son … se les conoce como copales (…) Es importante valorarlos y conservarlos, el valor ambiental que tiene es altísimo”

En el episodio conocerás otras características de estos espacios únicos, como el matorral espinoso tamaulipeco (árboles chaparros que se caracterizan por tener muchas espinas y aguantan todo) Además, los conocidos como los bosques de neblina que almacenan la humedad ambiental.

Sabías que... la mayor diversidad de pinos en el planeta está en México (el 35%).

MÁS OPCIONES PARA RODEARSE DE LA NATURALEZA

MELODÍA QUE TRANSPORTA

Deja atrás el sonido de la urbe y envuelve tu ambiente con la melodía de las distintas especies que viven en bosques y selvas en el mundo. Darle play a estos tracks es lo único que necesitas para activar la diversidad de cantos y tenerlos cerca de tu oído. Estas son tres opciones para lograrlo:

-Fragments of Extincion. Un proyecto busca ser la herencia sónica, un resguardo sonoro para las futuras generaciones de la naturaleza que desaparece. El registro que han elaborado por más de 10 años está enfocado en los bosques en la zona de África, Asia y la Amazonia, considerada la región de bosque tropical más grande del planeta.

- "A Guide to the Birdsong of Mexico, Central America & the Caribbean". Esta es una iniciativa del cantante inglés Robin Perkins, mejor conocido como El Búho ¿En qué consiste? Lo que hizo fue convocar a 10 músicos que usaran los sonidos de aves en peligro de extinción para proponer una melodía.

El resultado es un disco con una decena de tracks e ilustraciones que apoyan con su venta a distintas organizaciones enfocadas en proteger estas especies y su hábitat en varias regiones del mundo.

La Cotorra Serrana Occidental, ave endémica de México que habita en los bosques de la Sierra Madre Occidental forma parte de este material discográfico. ¿Sabían que… Existen entre 2 mil y 2 mil 800 aves de la especie en nuestro país?

Por cierto, este proyecto surgió en 2014 y es la segunda guía, la primera estuvo enfocada en Sudamérica y logró recaudar casi 15 mil USD para dos organizaciones - Aves Argentinas y La Fundación Jocotoco de Ecuador.

Pueden consultar detalles y costos en shikashika.bandcamp.com

Arbolapp

HERRAMIENTAS A LA MANO PARA EXPLORAR

Si durante una caminata por el bosque o áreas naturales se encuentran con plantas, flores o árboles que no conocen. No se preocupen, hay soluciones. Por ejemplo, las siguientes aplicaciones que pueden llevar en su celular y que les ayudarán a identificar que está frente a ustedes. Tomen nota:

-Primero tenemos a Arbolapp, una herramienta en la que pueden elegir entre una búsqueda guiada (descripción de la hoja, las ramas y tamaños) y la búsqueda abierta (basada en los frutos, flores y aromas, entre otras cosas). Además tiene un glosario con términos botánicos que ampliarán tu conocimiento natural. Varios datos valiosos, para aprender a ver mejor lo que nos rodea. Por ejemplo, ¿Sabían que se le llama “Haz” a la cara superior de las hojas, el color más vivo, pues?

Es gratuita y está disponible en iOs y Android

- Otra sugerencia es Plantsnap, esta funciona en especial para identificar flores. Lo único que necesitas es tomarle foto y la app realiza como un escáner, luego te arroja resultados con características de la especie y ya decides sí coincide con lo que ves.



Puedes armar tus colecciones, con información que se guarda en automático como la fecha en la que ingresaste la foto de la flor, la ubicación de tu hallazgo y bueno, hasta opciones de compra. Además, pueden invitar amigos y crecer su comunidad o reino plantae

Es gratuita y está disponible en iOs y Android

-Y por último, les cuento que existen un par de plataformas a las que pueden recurrir para identificar flora y fauna nacional: Enciclovida, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en la que puedes hacer búsquedas por región, especie, geolocalización e incluso enviarte por correo una lista de la información que te interesa.

-Naturalista, considerada la red de ciencia ciudadana sobre biodiversidad más importante de México. Esta básicamente funciona con tres pasos: Registras tus observaciones, las compartes y dialogas con expertos y aficionados.





BAÑOS DE BOSQUE

Hay una tendencia entorno a los viajes en espacios naturales llamada Baños de Bosque, ¿Sabes en qué consiste?



“Los beneficios comprenden el bienestar físico, psicológico y social (….) estos brindan una oportunidad única de encontrarse así mismo: Así es como nace el Baño del Bosque, una práctica japonesa que consiste en pasar tiempo en el bosque con el objetivo de mejorar la salud… el término viene de su principio más importante que es sumergirse en la atmosfera del bosque y bañarse por toda la naturaleza que a uno lo rodea. Se puede realizar en cualquier espacio natura y abierto”, explica el Maestro en Ciencias, Leonardo Sastré Báez.

CURIOSIDAD ENTRE ÁRBOLES

La Secretaría del Medio Ambiente tiene un apartado virtual en el que pueden conocer a través de recorridos, tres de los bosques chilangos: Chapultepec, San Juan de Aragón y Tlalpan.



Visitar este sitio los hará descubrir un mapa que pueden guardar como imagen y, otras cosas, por ejemplo:



Chapultepec: Tiene distintas islas, la del Sargento, de Polinizadores, del Pabellón, de las Ranas y de Bambú, entre otras. Además, un Jardín para Adultos Mayores con actividades exclusivas para personas con más de 60 años.

San Juan de Aragón: Se inauguró el 20 de noviembre de 1964 y es el área verde proveedora de beneficios ambientales más importante en el nororiente de la Ciudad de México. Tiene espacio escultórico, alberca, skate park, jardín polinizador y humedales.



Tlalpan: El área de este bosque tuvo un origen volcánico y contiene un ecosistema natural conocido como Río de Lava que se caracteriza por preservar un terreno rocoso grid, producto de la explosión del volcán Xitle. Además, contiene restos arqueológicos de la antigua ciudad de Cuicuilco.

JUEGOS PARA CONOCER LA FAUNA



Por su parte la Comisión Nacional Forestal tiene una serie de juegos familiares para acercar, en especial a los niños, a la fauna de los ecosistemas mexicanos.

Vienen figuras recortables para hacer móviles como la de un oso, un carpintero y mariposas. También hay dibujos para colorear de venados o crucigramas, entre otras cosas.

Lo encuentran, aquí.