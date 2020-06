Baila con el canto de las aves en extinción y ayuda a sus especies

Entre la naturaleza verduzca de la Sierra Madre Occidental de México hallarás plumaje único que parece camuflajearse; si miras bien y a detalle, con un poco de suerte podrías encontrar también un color rojo incandescente que pocos pueden ver, pero que significa mucho para esta región: la mirada de una cotorra.

La importancia de asegurar la vida de esta especie es uno de los 10 objetivos del cantante inglés, Robin Perkins, mejor conocido como El Búho; él decidió convocar a 10 músicos y productores para juntos crear A Guide to the Birdsong of Mexico, Central America & the Caribbean una serie de discos con música inspirada por el canto de aves en extinción. Las ventas del material apoyarán a organizaciones de conservación que se enfocan en proteger las distintas especies y su hábitat en varias regiones del mundo.

“Compartimos grabaciones de alta calidad del canto y desafiamos a los artistas de crear una pieza original, inspirado por el ave”, menciona El Búho.

La cotorra mexicana

Jiony, un artista de México interpretó a la Cotorra Serrana Occidental, con ritmos downtempo y electrónica fusionada con jazz; esta es una especie de ave endémica de México que habita en los bosques de la Sierra Madre Occidental.

Scott Partridge

"Existen entre 2,000 y 2,800 aves y la especie se encuentra en peligro de extinción. Entre los factores que ha contribuido a la reducción de su población es la destrucción de su hábitat debido a la agricultura y la deforestación industrial. A pesar de ser una especie protegida, el comercio ilegal de esta ave como mascota también contribuyó a su estatus actual”, se puede leer en la comunicación del proyecto.



La serie comenzó en 2014 con Sudamérica e incluía artistas como Nicola Cruz, Chancha Via Circuito y Dengue Dengue Dengue. En este primer volumen se recaudaron casi 15,000 USD para dos organizaciones - Aves Argentinas y La Fundación Jocotoco de Ecuador.

Scott Partridge

A Guide to the Birdsong of Mexico, Central America & the Caribbean estará disponible en plataformas digitales el 26 de junio. Ya puedes escuchar y ver piezas como Cotorra Serrana con Jiony o Black Catbird, interpretada por The Garifuna Collective. Además, el material viene acompañado de ilustraciones hechas por el artista Scott Partridge.

Estos son los artistas y las aves



Jiony - Cotorra Serrana Occidental

The Garifuna Collective - Black Catbird

Maracuyá - Cuco Picogordo de la Española

Di Laif - Colín Ocelado

Tamara Montenegro & NAOBA - Momoto Carenado

Alex Hentze - Tecolote Barbudo

Time Cow (Equiknoxx) - Jamaican Blackbird

NILLO - Tangara Hormiguera Carinegra

Siete Catorce - Loro Cabeza Amarilla

Dj Jigüe - Ferminia





