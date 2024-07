Chichén Itzá: debajo de la pirámide de Kukulkán hay un profundo cenote, ¿qué se sabe?

Chichén Itzá fue una importante ciudad maya que, con el paso de los siglos, se ha convertido en uno de los vestigios culturales más importantes de México y del mundo. Por ello, las investigaciones y exploraciones del sitio arqueológico no se han detenido; muestra de ello fue el gran cenote que encontraron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 2015, un grupo de investigadores de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) detectaron un gran cenote debajo de la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá, lo cual fue posible luego de que científicos del Instituto de Geofísica y de la Facultad de Ingeniería realizaran una tomografía eléctrica tridimensional.

René Chavéz Segura, del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que dicho hallazgo corresponde a un cuerpo de agua, que de norte a sur mide alrededor de 20 o 25 metros, y en su parte más alargada 30. Algo llamativo de este cenote es que no se encuentra abierto, por lo que la pirámide no flota sobre el agua.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar en 2015, gracias a los expertos que participaron en esta investigación explicaron tras un gracias a un análisis 2D, se pudo saber que hay una capa de roca caliza de alrededor de cuatro metros e incluso pudieron tener una aproximación de la profundidad del cenote, el cual podría ser de hasta hasta 20 metros; aunque se cree que puede ser menor, y tendría agua en una tercera parte de la estructura.





Investigación sobre cenote debajo de pirámide de Chichén Itzá. | Foto: Archivo Cuartoscuro.com





Cabe mencionar que detrás de éste hallazgo hubo un gran mérito de este grupo de investigadores universitarios, pues se tuvo que crear tecnología no convencional desarrollada por los propios estudiantes. Esta innovación facilitó la investigación pues se pudo implementar una técnica no invasiva para no dañar ningún sentido a la pirámide de Kukulkán, sólo se “iluminó” el subsuelo de ésta.









¿Qué importancia tenían los cenotes para los mayas?

De acuerdo con Denisse Argote, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto de Geofísica de la UNAM, los cenotes para los antiguos mayas, son muy relevantes debido a muchos factores, entre ellos, la cosmogonía mesoamericana.





No sólo se considera el origen de la vida, la matriz de la cual provenimos, a través de la cual Quetzalcóatl convertido en hormiga extrajo la semilla del maíz y la dio al hombre, sino que es el fin de nuestros días, el inframundo. Tiene una dualidad de conceptos. En el pensamiento místico-religioso de los mayas, era trascendentalExplica Argote





Cabe mencionar que cenote proviene de la palabra maya "dzonot", es decir, "abismo". Además de considerarlos como fuentes de vida, y una entrada hacia otro mundo, la cultura maya también creía que era un centro de comunión con los dioses.





Chichén Iztá Patrimonio de la Humanidad

El INAH describe a Chichén Itza (525-1200 d.C) como una ciudad importante, poderosa, extensa, guerrera y "urbe de palacios y templos imponentes". Este asentamiento tuvo influencia tolteca y fue Integrante de la Liga de Mayapán. En sus años de esplendor, hace entre catorce y ocho siglos, albergó aproximadamente a 50 mil habitantes.

Considerado como Patrimonio de la Humanidad desde 1988 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El ingreso a Chichén Itzá está en $95 pesos, no obstante, de acuerdo con el INAH, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, profesores y estudiantes en activo.