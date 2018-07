7 cosas que debes saber sobre la película Ant-Man and the Wasp

La nueva Secuela de ciencia ficción dirigida por Peyton Reed, Ant Man and the Wasp, la cual se centra en el poderoso hombre hormiga está sorprendiendo a los fans de Marvel por los post créditos debido a que su argumento promete tener ramificaciones en los sucesos de la próxima cinta de "The Avengers", que se estrenará en 2019.

Scott Lang (Paul Rudd) es un hombre común que lidia con su responsabilidad de ser superhéroe y será llamado por Hope van Dyne, conocida como la Avispa (Evangeline Lilly), y Hank Pym (Michael Douglas) para detener a una villana que amenaza con destruir el planeta.

Cine Tráiler de Ant Man 2

1.En su decidida apuesta por la diversidad, el estudio Marvel quiere dar mayor peso a sus superheroínas, algo que da alas a Evangeline Lilly en Ant-Man and the Wasp, película que incluye en su título a un personaje femenino por primera vez en este universo cinematográfico de 20 películas.

When the lady at the boarding gate asks you to check your carry-on. 🤨🐝 pic.twitter.com/oXO2c1QFy8 — Evangeline Lilly (@EvangelineLilly) 20 de junio de 2018

2. "Originalmente, el personaje de The Wasp iba a ser presentado en 'Captain America: Civil War'. Ese era el plan original" reconoció la actriz durante la presentación de la película en Pasadena (California).

3. La nueva villana será la británica Hannah John-Kamen, quien dará vida a Ghost, una entidad que puede cruzar las paredes y volverse invisible a su voluntad tras un accidente de laboratorio en el que sus células se volvieron intangibles.



Boo 👻 Una publicación compartida de Hannah John-Kamen (@hannahjohnkamen) el 6 Jun, 2018 a las 11:56 PDT

4. Este film no tendrá cameos de otros superhéroes de Marvel, ya que su director, Peyton Reed, comentó a la prensa que le gusta mantener la independencia de sus personajes.

5. La primera parte recaudó más de 500 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que, según los expertos, será superada por esta continuación.

6. Lo que permanece es el humor de la obra original, más cercano al tono de Guardians of the Galaxy y Thor: Ragnarok.

"El personaje de Scott ya lo hemos establecido, así que sentimos que disponíamos de una mayor libertad para jugar con el humor. En la primera película estábamos modulando el tono, así que fue realmente divertido explorar hasta dónde podíamos llegar ahora", detalló Rudd, quien ha sido co-guionista de las dos obras.

Cortesía:@EvangelineLilly

7. Además lo que está causando furor en los espectadores que asistieron a la premier es que hay dos escenas post-créditos los cuales darán a conocer dónde estaba Ant- Man mientras los Avengers se enfrentaban a Thanos.



Una pequeña probadita. Después de salvar el día, Scott Lang, Hank Pym, Janet Van Dyne y Hope Van Dyne se unen como una familia para seguir investigando en el reino cuántico, esa parte del mundo diminuto y que parece mantener las claves para lo que vendrá en 'Vengadores 4'.

Tanto en Cinépolis como en Cinemex la película se comenzó a exhibir desde el primer minuto de esta madrugada y hasta hoy en la noche con funciones hasta las 22:30 horas.