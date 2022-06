Muere Jean-Louis Trintignant, el mítico rostro del cine y el teatro francés, a los 91 años

El actor Jean-Louis Trintignant, mítico rostro del cine francés por su actuación en películas como Z o Un hombre y una mujer, falleció a los 91 años, informó su familia a la prensa francesa.

El interprete falleció "de forma tranquila, a consecuencia de la vejez, esta mañana en su casa del departamento de Gard, rodeado de sus seres queridos", indicó su esposa, Mariane Hoepfner Trintignant.

Con más 120 filmes a sus espaldas, Trintignant fue durante décadas uno de los imprescindibles del cine francés, desde sus inicios en 1956, bajo las órdenes de Roger Vadim, Claude Lelouch, François Truffaut, Costa-Gravras o Michael Haneke, creador de uno de sus últimos papeles memorables, Amor.

Jean-Louis Trintignant (1930 — 2022) pic.twitter.com/hbW4MN2rGT — MUBI France (@mubifrance) June 17, 2022

Jean-Louis Trintignant acabó convertido en un icono por su encanto discreto y su perfil de hombre "normal", que puso en evidencia en películas como Y Dios creó a la mujer, con Brigitte Bardotte, que le dio una fama internacional.

El actor más tímido del cine y el teatro francés

Nació el 11 de diciembre de 1930 en Piolenc, en la región sur de Provenza-Alpes-Costa Azul, en la que volvió a instalarse para vivir los últimos años de su vida, rodeado de los olivos y las vides de las que le gustaba ocuparse.

Tras comenzar a estudiar derecho se trasladó a París con 20 años para hacer estudios cinematográficos y clases de arte dramático, que le ayudaban a hacer frente a su timidez, lo que le llevó a decir que "durante años" fue un actor que daba "un poco de vergüenza", por algo se le conocía también como el intérprete más tímido del cine y el teatro francés.

Ha muerto el gran

Jean-Louis Trintignant

a quien todos recordamos y recordaremos por muchísimas cosas, porque pocos actores han habido tan polifacéticos como él.

Yo quiero recordar cuando puso en su sitio a todos esos generales hijosdep**@ en Z, de Costa-Gavras. pic.twitter.com/UKsehzcr2p — MrLombreeze (@MrLombreeze) June 17, 2022 One of the greatest departs.



RIP Jean-Louis Trintignant. pic.twitter.com/hF6z7abuep — Distracted Film (@distractedfilm) June 17, 2022 Gracias Jean-Louis Trintignant por habernos dado tantos momentos irrepetibles.



Nos despedimos de uno de los grandes con su escena más emotiva. pic.twitter.com/LHM3swhmXl — Filmin (@Filmin) June 17, 2022 A Jean-Louis Trintignant debemos recordarlo así, con una sonrisa de oreja a oreja y felices por el cine fulgurante que nos ha dejado.

Feliz eternidad, mon ami. pic.twitter.com/JVvHmhioqR — Lawrence de Ripollet (@IvanRGR) June 17, 2022

En los años 70 probó suerte como director de cine con dos películas de humor negro que no tuvieron mayor recorrido, y fue en realidad después de cumplir los 40 cuando adquirió mayor peso en la industria, con esa imagen misteriosa, irónica y casi débil.

Nunca pudo recuperarse del asesinato de su hija

Su vida personal quedó especialmente marcada hace veinte años por el asesinato de su hija Marie Trintignant, matada a golpes por quien fuera su pareja, un suceso del que nunca logró recuperarse, como él mismo reconoció recientemente.

Si no fuera por el reencuentro que le espera con Marie, estaría roto por la muerte de Jean-Louis Trintignant. No es solo uno de mis actores favoritos: es uno de los actores favoritos de todo el mundo. pic.twitter.com/pZF7NnOSU6 — Carlos Cruz (@CarlosCruzSld) June 17, 2022

En 2019 volvió a subir las escaleras del Festival de Cannes junto a Anouk Aimée y Claude Lelouch para el estreno de "Los mejores años de una vida", en la que la pareja de Un hombre y una mujer volvían a encontrarse 50 años después.

Foto: Reuters

"Fue un actor inmenso. Estuvo trabajando toda su vida, hizo grandes películas", resumió su exesposa Nadine Trintignant en unas breves declaraciones telefónicas al canal informativo francés BFMTV.

Trintignant "ha acompañado un poco nuestras vidas a través del cine francés. Se cierra la página de un formidable talento artístico, también de una voz", señaló el presidente francés, Emmanuel Macron, en unas breves palabras a la prensa mientras asistía a una feria tecnológica.