Actores de Hollywood deben rebajar sus sueldos: Salma Hayek

Cannes, Francia.- Salma Hayek reclamó a los actores de Hollywood que acepten rebajarse los sueldos en pos de la igualdad con las actrices, en una intervención al margen del Festival de Cannes, donde la víspera participó en una protesta histórica de las mujeres.



"Los productores no son los únicos que deben actuar para acabar con la brecha salarial. Los actores también", dijo la actriz y productora mexicana.

"Es hora de ser generosos con las actrices", añadió al día siguiente de figurar entre las 82 mujeres de la industria del cine que en la alfombra roja del Festival reclamaron el fin de la discriminación.

"Si el presupuesto de un filme es de 10 millones de dólares, la estrella masculina debe entender que si pide 9.7 millones, será difícil obtener la igualdad salarial".

Ahora es un momento muy importante para los hombres, dijo. "Los hombres tienen la oportunidad, lo cual es muy bonito, de replantearse qué significa ser un hombre”, agregó al tiempo de señalar que las mujeres “debimos ofendernos antes”.

En el primer certamen desde el escándalo Weinstein, Hayek, que acusa al productor estadounidense de haberla acosado sexualmente durante el rodaje de Frida, volvió a abordar el asunto.

Weinstein le habría pedido en varias ocasiones ducharse con ella, dejarle tener un contacto sexual y desnudarse delante de él junto a otra mujer. Acusaciones que el productor rechaza. Para Hayek, se trata de una "estrategia de abogados" para desacreditar a las mujeres de color que acusan al productor, como la actriz Lupita Nyong'o.



"Afortunadamente que somos suficientemente numerosas, si no, nadie nos creería", declaró la actriz, de 51 años, en el marco del programa "Women in Motion" que abandera el grupo de lujo Kering, presidido por su esposo, François-Henri Pinault.

La actriz mexicana también considera que la emergencia del movimiento femenino provocó ya un repliegue de los depredadores sexuales en Hollywood y el mundo del cine.

“Los hombres están aterrorizados. Los depredadores (sexuales) están ocultos y aterrorizados. Lo sientes. Es una atmósfera muy palpable”, comentó la también productora.

Además, confesó estar en “shock” por el número de abusos en los que estuvo implicado el exproductor, ahora apartado de la vida pública.

“No me sorprendió saber que Harvey Weinstein haya podido obrar tanto tiempo. Era el sistema en el que nos quedamos durante siglos. Pero no sabía que había agredido a tantas mujeres. Me quedé en shock por el número de sus víctimas”, comentó.