¡Adiós Pixar! Así se despide Lee Unkrich, director de Coco y Toy Story

Lee Unkrich, director de Coco y Toy Story, se despidió de Pixar, la compañía de animación que lo vio crecer durante 25 años.

A través de su cuenta de Twitter, el cineasta compartió una imagen donde se observa en tamaño gigante el logotipo de la compañía acompañado por el mensaje:

Acabo de dejar a Pixar por última vez como empleado. Esa fue una buena manera de pasar un cuarto de siglo. Adiós, amigos.

Adios, amigos. pic.twitter.com/uzqdAtN9z8 — Lee Unkrich (@leeunkrich) 16 de febrero de 2019

Anteriormente, Unkrich ya había anticipado su salida cuando presentó su renuncia en enero pasado, compartiendo un comunicado donde aseguraba que su salida de Pixar no tenía nada que ver con irse a otra empresa, que era con el único objetivo de pasar más tiempo con su familia.

Cabe destacar, que Lee comenzó primero como editor principal en Toy Story y Bichos, para luego dar el salto como director en Monsters Inc., Buscando a Nemo, Toy Story 3 y Coco.

Incluso, él fue quien escribió la historia base la exitosa cinta Toy Story 4.

La última década fue la más exitosa para este artista, consiguiendo dos premios Oscar por Mejor película animada por Toy Story 3 y Coco.

Con Unkrich termina una era en la que Pixar vio nacer las películas más exitosas de la compañía, gracias al talento creativo de este hombre, el cual quedará plasmado en todas aquellas generaciones que disfrutaron de sus cintas.