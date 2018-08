Alec Baldwin renuncia a la cinta El Jocker

El actor Alec Baldwin anunció hoy que ha renunciado a su papel en una película sobre el Joker, uno de los grandes villanos de las historias de Batman, informó hoy al periódico USA Today. "Ya no voy a hacer esa película", dijo el actor a este diario citando problemas de agenda.

My brother is very handsome. It’s kind of annoying, actually... Una publicación compartida de Alec Baldwin (@alecbaldwininsta) el 30 Ago, 2018 a las 10:25 PDT

El pasado lunes, el medio especializado Deadline aseguró que Baldwin interpretaría a Thomas Wayne, el padre de Batman, en una cinta sobre el Joker que protagonizará Joaquin Phoenix.

Foto:Pixabay

En el elenco de esta película también aparecen Robert De Niro, Marc Maron y Zazie Beetz. Este proyecto se centrará en los orígenes del célebre villano al que, en otras cintas, interpretaron actores como Jack Nicholson, Jared Leto o Heath Ledger, quien ganó el Óscar al mejor actor de manera póstuma por su trabajo en "The Dark Knight" (2008).

El filme será dirigido por Todd Phillips, autor de la trilogía de comedias compuesta por "The Hangover" (2009), "The Hangover Part II" (2011) y "The Hangover Part III" (2013).

