Yo no estaría aquí si no fuera por México: Cuarón

El mexicano Alfonso Cuarón afirmó que no hubiera llegado a los premios Oscar si no fuera por México.

“Este premio le pertenece a México. Roma es en todos los frentes mexicana. Esta película no existiría si no fuera mexicana. (…) Yo no estaría aquí si no fuera por México".

Después de ganar tres Oscar, el mexicano Alfonso Cuarón dijo que de las cintas que ha hecho, Roma es de las que menos esperaba que ganara premios.

En conferencia tras la ceremonia de los premios Oscar, el cineasta dijo que "nada de esto está diseñado (sobre Roma), lo más gratificante ha sido la conversación que se ha creado sobre el racismo y las trabajadoras domésticas.

Cuarón dijo que la película está ayudando como plataforma para dos movimientos de trabajadoras domésticas."

Cuarón se llevó hoy los Oscar a mejor dirección y mejor fotografía, mientras que "Roma" hizo historia al dar a México la primera estatuilla en la categoría de mejor película de habla no inglesa.



El premio para la dirección de "Roma" supone la quinta estatuilla a mejor director que va para México en los últimos seis años gracias a la extraordinaria labor de los conocidos como "Los tres amigos", un grupo formado por Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro.



Cuarón ganó en 2014 por "Gravity", Iñárritu hizo lo propio en 2015 y 2016 por "Birdman" y "The Revenant", y Del Toro triunfó en 2018 con "The Shape of Water".



Cuarón recibió hoy el Óscar de mano de Del Toro, con quien se dio un gran abrazo, y posteriormente destacó ante los medios la labor de las protagonistas de "Roma".

Con información de EFE