Alfonso Herrera estelariza la comedia Me casé con un idiota

Alfonso Herrera a la par de Paulina Gaitán arrancaron el año estelarizando la nueva película de comedia Me casé con un idiota del cineasta Batán Silva, cuyo guión es el tercero que hace en rodaje con la también adaptadora de la historia y productora Alejandra Cárdenas, cuyo costo de inversión oscila en poco más de 30 millones de pesos con el apoyo de EFICINE.

Luego de la realización de una de las escenas más divertidas de la trama entre Iñaki (Poncho) y de Flor (Paulina), Batán Silva confesó que no hace cine para ir a festivales y recibir premios. “Lamentablemente en los festivales al género de comedia no lo toman en serio viven en un prejuicio hacia el mismo. Quizás se pueda estrenar fuera de competencia. Y sin embargo, no hacemos películas para ir a festivales, sino para hacerlas nosotros y que indudablemente guste al público”.

Además, informó que “la trama es de un remake argentino, al que tuvimos que tropicalizar a la idiosincrasia mexicana en cuanto al significado distinto de las palabras y que la original era puro reír y a nosotros nos interesó realmente llevar una historia de amor que es más drama en combinación con hechos chuscos con mucha improvisación”.

Por su parte, Alfonso Herrera, actor estelar de la obra La Sociedad de los Poetas Muertos terminó en el mes pasado la temporada teatral y abrió el 2019 con esta cinta Me casé con un idiota, aunado que luego de cinco semanas de rodaje se adentrará a protagonizar una nueva serie de la que omitió dar detalles como el de si será transmitida en plataforma digital.

“En estos momentos me encuentro rodando este personaje de Iñaki Palacios, un actor quien sólo piensa en él a pesar que contrae matrimonio con una de las actrices más cotizadas del momento.

Foto: Federico Xolocotzi

"Y como parte de la trama, ambos tendrán que enfrentar el hecho de saber si su unión fue un error o realmente tienen que afrontar vicisitudes para afianzar el amor que se tienen, tras enamorarse, desenamorarse y volverse amar”, narró el actor en un receso del rodaje en la tarde del pasado sábado en Valle Dorado, Atizapán de Zaragoza.