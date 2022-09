Amor y matemáticas se estrena en el Festival de Toronto

El actor Roberto Quijano aplaude que el cine muestre a hombre sensibles, y celebra participar en la cinta Amor y matemáticas, donde da vida a una ex estrella pop que se hace cargo de su familia.

"Tenemos una estructura social, en este caso mexicana, donde hay esta idea de que el hombre tiene un camino por recorrer, y el personaje rompe con esos estereotipos del típico macho, entrón y fuerte que no le teme a los sentimientos”, comenta en entrevista.

Cine Un cine que duele: películas y documentales sobre desaparición forzada en México

La cinta, que es dirigida por Claudia Sainte-Luce y tendrá su premiere este sábado 10 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto, sigue los pasos de Billy Lozano (Roberto), una estrella de pop retirada, cuya aburrida vida en las afueras de la ciudad recibe una chispa de emoción, cuando una fanática de su banda se muda a la casa de enfrente, invitándolo a retomar su carrera.

Pese a que la película ha sido catalogada como una comedia negra, el actor coincidió con la directora que "realmente no es una comedia como la que estamos acostumbrados, es una comedia situacional donde lo que nos da risa es la similitud que tiene con la vida real”.

“Billy está en un círculo social donde parece broma, e incluso las personas que lo rodean. Pero realmente no es un chiste, los comentarios que se hacen, las palabras que se utilizan en Monterrey, que tienen un acento muy peculiar, ahí está la comedia”.

Roberto resaltó que dada la carga emocional que conlleva el guión, durante el rodaje tuvieron una serie de sesiones de ensayo con la directora, durante las cuales exploraron a fondo a sus personajes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En su opinión, eso les permitió construir una narrativa más sólida, que no se limita a plasmar una idea preconcebida de las figuras que se retratan en el filme. “Ella es muy sensible a lo que realmente quiere contar, está más enfocada en los sentimientos y en crear personajes a través de una verdad, no a través de una imagen”, señala.

“En las sesiones nos íbamos muy adentro, tanto que logramos abrir este caparazón que normalmente abres en terapia, y ella lo logró. Respeto mucho el trabajo que hicimos”, finalizó.