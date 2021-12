Anónima cuenta un romance a la mexicana

María Torres ha dirigido dos películas. La primera fue ¿Conoces a Tomás?, una historia a partir de su experiencia sobre crecer con una persona con autismo. Su segunda historia es una comedia romántica, una historia sobre el romance adolescente que no se aleja en lo absoluto de su vida, sino que, por el contrario, es un vínculo a su propia juventud.

“Esta película fue una oportunidad para meterme en una nueva generación. Una gran experiencia que resultó en poder regresar también a todos mis traumas de la juventud. De la misma forma que Tomás, Anónima fue una forma de entenderme en una etapa de mi vida, de comprender cosas sobre mí; esa fue un poco la razón de hacer esto”, dice en entrevista.

Anónima está basada en la novela del mismo título de Wendy Mora de 2017. Se trata de una historia sobre dos adolescentes en la escuela que se conocen por accidente a través de un mensaje de texto. Y aunque no se conocen de manera personal, en el mundo digital, ambos crean un vínculo único.

“Siempre me atrajo muchísimo escribir para chavitos, el género young adult que de joven yo consumí tanto. Me tocó mi adolescencia noventera, donde de alguna forma consumí los clásicos con los que crecí, películas de enamorarte y demás. Siempre tuve algo de eso ahí y cuando llegó este proyecto me pareció que era perfecto”.

La historia protagonizada por Annie Cabello y Marco Antonio Morales (conocido en Tik Tok como Ralf), enfatiza en aquellos adolescentes que crecieron fuera de lugar, una experiencia que la propia directora vivió durante sus años en la escuela.

“Hay pocas películas mexicanas que le hablan a la chava que no le fue bien en la prepa, a la que le costó trabajo, la que medio tenía miedos y con los papás le daba flojera. Y luego me di cuenta que a pocos es a los que les va súper bien y son muy cool. La mayoría vivimos una época de cambios y preguntas, pero siempre de forma divertida, con un grupo de amigos con los que te diviertes o haces algo diferente. Por ahí fue lo que sentí que no se había experimentado en este género”.

Aunque la película es una producción mexicana filmada en el país, su perfil es muy al estilo de comedia romántica estadounidense. No fue algo intencional, confiesa María Torres, sino que surgió de su experiencia como espectadora.

“La influencia en mi vida de lo que se hacía y veía en los noventas. No hay una influencia mexicana tan clara que haya podido retomar, eso es lo que podría parecer hollywoodense. Pero mi intención era generar una película universal, tener en la cabeza a una chavita que se enamora, que no necesariamente tiene que ser de ciudad y creo que eso ayudó”.

La novela Anónima se volvió un éxito en la plataforma de libros Wattpad. Ahora la película estrena a través de Netflix.