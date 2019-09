Aplausos en San Sebastián para Mano de obra, de David Zonana

SAN SEBASTIÁN. La película Mano de obra, ópera prima del mexicano David Zonana y producida por el premiado Michel Franco, fue recibida este sábado con aplausos en el marco de la competencia por la Concha de Oro de la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián, ciudad del norte de España. El filme aspira al máximo galardón del certamen junto con otras 16 cintas de diversas nacionalidades.

Zonana, Franco y uno de los actores del filme, Hugo Mendoza, trabajador de la construcción y no intérprete profesional, pudieron ver la película en la sala 1 del Kursaal, sede del certamen, en el segundo pase de la misma dentro del festival, junto con los demás asistentes en un sitio que tiene un aforo de más de mil 800 personas.

Mano de obra narra la historia de Francisco (Luis Alberti) y un grupo de trabajadores de la construcción, quienes levantan una casa en una zona de lujo en Ciudad de México y después de soportar diversos abusos contra él y sus colegas, y tras haber reclamado varias veces lo que les corresponde, finalmente se toman la justicia por su mano.

“Todos sabemos que en México y en Latinoamérica, en realidad en muchos países del mundo hay mucho contraste social y económico, es lo que vivimos y en ello crecí. Es un tema difícil pero a la vez está muy presente y a partir de todo eso me surgió la idea de hacer esta película”, explicó el director ante los medios de comunicación.

Aseguró que la película no intenta ser negativa, sino que se trata de analizar las dos partes de la moneda. “México es un país que a mí me encanta, no lo tengo que mencionar aquí porque creo que es un país que todos conocemos, tiene su parte muy vibrante y tiene también valores oscuros que en este caso son reflejados en la película, no como algo que sea general pero sí me interesó reflejarlo”, añadió.

El filme solo cuenta con un actor profesional, Luis Alberti, mientras que el resto del elenco son personas con experiencia en la construcción que aportaron la naturalidad que se requería para un proyecto de esa naturaleza. “Estuve observando a muchos albañiles, hablando con ellos, quería aprender todo de ellos, que todo resultara natural, pero además Luis Alberti les ayudó mucho a que se sintieran cómodos”, aseveró.

Para Hugo Mendoza fue muy satisfactorio participar en la película y consideró la experiencia como un gran regalo de la vida. “El llamado que se nos hizo a partir del director de casting fue así, en las calles por donde vivo y al principio teníamos mucha desconfianza, pero pronto sentimos confianza, al principio no nos lo creíamos, no era normal, pero ha sido una gran experiencia”, enfatizó.

Michel Franco, asiduo del Festival de Cine de San Sebastián apuntó que aunque en principio es director, alrededor de su casa productora se ha formado una amistad y una no planeada colaboración muy intensa con Lorenzo Vigas, Gabriel Ripstein y otros realizadores, quienes “nos ayudamos todos en nuestras películas y a David lo conocí en 2012 en Cannes cuando yo presentaba ‘Después de Lucía’, le llamó la atención el cine y empezamos a frecuentarnos”.

Zonana empezó a trabajar poco a poco en las películas de Franco pero después probó suerte con los cortometrajes “Princesa”, “Sangre alba” y “Hermano” y tras ello presentó a la productora el guión para largometraje de “Mano de obra”.

RECIBE COSTA GAVRAS EL PRIMER PREMIO DONOSTIA DE LA 67 EDICIÓN

En la segunda jornada del Festival de Cine de San Sebastián, el director franco-griego Costa-Gavras recibió el primero de los tres premios Donostia que entregará el certamen en esta edición. El cineasta presentó su película Adults in the room, un devastador perfil de Europa frente a la crisis griega y aseguró que siempre habrá motivos para la resistencia.