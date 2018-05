Aplausos para la cinta "La chica" en el Festival de Cannes

CANNES, FRANCIA.- La chica, primer largo del joven director belga Lukas Dhont (26 años) se llevó una ovación en su estreno para la prensa, algo muy inusitado en este tipo de proyecciones. Tal reacción corresponde a la calidad del filme que presentado en la sección oficial Un Certain Regard resultó ser una pequeña joya a través del retrato de un adolescente quien está en proceso médico de cambio de sexo por voluntad propia. Concretando su deseo de volverse chica a través de su pasión por la danza clásica, se enfrenta a situaciones que sobrepasan sus límites y que lo llevan hacia una decisión radical.

El joven Víctor Polster compone con sensibilidad el personaje de Lara quien se enfrenta y cuestiona la concepción de la sociedad frente al sexo y el género. Uno no puede dejar de preguntarse porqué esta potente película no fue seleccionada en competición. La explicación que me parece más lógica es que justamente el director del festival Thierry Fremaux quiso realzar el perfil de Un Certain Regard a través de una película tan excepcional como La chica.

De un registro opuesto a la película belga, la aportación serbia La carga, estrenada en la Quincena de Realizadores, resultó ser el segundo peso pesado del día y del certamen en general ya que su realizador y guionista Ognjen Glavonic, hace patente a través de este su primer largo de ficción, que la heridas abiertas entre los excomponentes de Yugoslavia permanecen abiertas a pesar de los años escurridos desde finales de los noventa y los ataques aéreos de la OTAN contra Serbia, época en que Serbia, Bosnia y Kosovo se enfrentaban en una guerra fratricida.

El caso de un chofer de camión serbio quien transporta desde Kosovo a Belgrado una carga que prueba ser de víctimas kosovaros enterrados anónimamente en una fosa, se hace eco del excelente y multipremiado documental de Glavonic Fondo dos (2016) sobre un tema similar, el del descubrimiento de una fosa común que contenía los cadáveres de ejecutados durante aquel conflicto.

Pleitos, guerras, matanza se encuentran entre los elementos que integran El libro de la imagen del veterano maestro Jean Luc Godard estrenado también en competición.

Compuesto en su parte medular, al igual que sus películas inmediatamente anteriores, por un montaje de material de archivos acompañado por narración del cineasta mismo, este tipo de cine de carácter panfletario, ensayista y partidario está en línea con sus últimas películas (Nuestra música, 2004, Film socialismo 2010 y Adiós al lenguaje 2014).