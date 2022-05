Apuesta IMCINE por un año de recuperación en el cine mexicano

Después del desplome de 2020, el año pasado el cine nacional produjo poco más de 50 por ciento con respecto al primer año de la pandemia; se filmaron 259 películas, cuando en 2020 fueron 111. La cifra, afirmó María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), “da cuenta de la recuperación” del cine nacional, pero espera que el restablecimiento de la industria se consolide en 2022.

Novaro presidió la presentación del anuario 2021 del IMCINE, que por primera vez incluye tres capítulos especiales dedicados a la pandemia, la diversidad y las infancias. “Es una muestra de las preocupaciones sociales y culturales que cruzan al cine, por ejemplo dar oportunidades a las mujeres en la industria, conocer datos sobre diversidad sexual y discapacidad, en estadísticas que hasta ahora no existían”, apuntó la directora. En el anuario, colaboró el Instituto de Estadística y Geografía, INEGI.

Un equipo integrado sólo por mujeres elaboró el libro, que tiene una perspectiva de género. “No hay expresión humana completa sin la representación de la experiencia de vida de las mujeres”, dijo Alejandra Márquez Abella, directora de Las niñas bien y lamentó que, de acuerdo con las estadísticas, “donde está la inversión no están las mujeres, queremos ocupar espacios donde están los recursos, la mirada del público”.

De acuerdo con la realizadora, “es importante escapar del sesgo patriarcal contra las mujeres y el inmenso mundo de diversidad, lo que necesitamos no es un cambio, sino una apertura en el rango de mirada”.

En cuanto a las historias que denuncian las distintas formas de violencia en contra de las mujeres, agregó que “urge transitar del retrato, del enunciamiento del horror, a la generación de pensamiento, crear emociones no es fácil, pero crear pensamientos a través del cine es aún más difícil”.

Los datos reflejados en el anuario 2021 del IMCINE, detalló Rosario Lara, coordinadora de la publicación, se obtuvieron a partir de “nuevas líneas de investigación de temas no documentado antes”. La coordinadora de la publicación, señaló que “el Producto Interno Bruto (PIB) en 2021 fue de seis mil 680 millones de pesos y las 259 películas producidas representan en 13% del PIB, de éstas, el 56% se hicieron con apoyo público y cada producción tuvo un costo promedio de 13.7 millones de pesos”.

El 37% de las cintas filmadas el año pasado son documentales, de las cuales, un 25% fueron dirigidas por mujeres. Respecto a la exhibición, en 2021 se estrenaron 289 películas, 70 de éstas mexicanas. Además de las siete mil 361 salas de cine, el anuario contabilizó 700 espacios en el país.

El anuario dedicó estudios específicos por estado, como el caso de Zacatecas, donde hubo sitios en los que la asistencia al cine fue nula, “porque la gente tenía miedo de salir o porque no hay un cine cercano; al conocer estos datos, podemos entender las condiciones de cada ciudad para acceder al cine y cómo esto se refleja en los números de asistencia del público en el país”, detalló Lara.

El poeta Mardonio Carballo quien también participó en la presentación, elogió que el anuario incluya estadísticas sobre cine y comunidades indígenas. “La exclusión se ve reflejada en todos los ámbitos de la vida pública, y el cine muestra cómo nos relacionamos en un país tan diverso como este”.

Pidió “que los indígenas no sólo sean informantes, o consigan el permiso de entrada de la producción a lugares sagrados, no sean sólo traductores, sino exista una inclusión real en campos de política pública. En México el 7% población mexicana habla una lengua indígena, bajo esa lógica, el 7% del cine y la TV tendría que ser en lenguas indígenas, hay que trabajar muchos procesos pedagógicos como el derecho de los 68 pueblos indígenas a acceder a los propios medios, ¿cuántos directores indígenas hay? Por ahí alguna película incluye un diálogo, otra tiene traducción, cuando la mayoría de los indígenas no lee en su idioma”.

La información recabada en el anuario, será de utilidad para estos temas señalados por los representantes de distintos sectores de la cultura, apuntó Raúl Figueroa, representante del INEGI, quien destacó que los datos de la cuenta satélite, “que calculan toda actividad productiva relacionada con el cine”, son útiles para generar políticas públicas, entender cómo nos movemos más allá del PIB, en la cultura, el desarrollo, el bienestar, son mediciones con estándares internacionales que complementan al sistema económico central. Hacer encuestas es caro, pero es más caro no usarlas”.

El anuario estadístico del cine mexicano 2021 incluye información sobre streaming, registra 33 plataformas en las que la filmografía nacional representa el 9% de su contenido. Además, 36 películas se estrenaron directamente en plataformas.

En cuanto a los premios, Noche de fuego, de Tatiana Huezo recibió ocho galardones internacionales, seguida de Nuevo orden con seis y Nido mixteco con cinco.