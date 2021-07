Arcelia Ramírez recibe ovación de ocho minutos en Cannes por "La Civil"

México brillo una vez más en el Festival de Cannes gracias la actriz Arcelia Ramírez, quien fue ovacionada por el público durante ocho minutos por la película "La Civil".

“Grandes y duraderos aplausos para La Civil que dirige Teodora Ana Mihai y con una increíble actuación de Arcelia Ramírez”, escribió Flanders Image en su publicación de Twitter, junto al video de la ovación.

La película se basa en la historia real de la tamaulipeca Miriam Rodríguez, quien tras el secuestro de su hija, inicia una lucha por localizarla luego de pagar el rescate y que no le fuera devuelta.

En la cinta, el personaje es interpretado por Arcelia Ramírez bajo el nombre de "Cielo", quien también se enfrenta a un entorno de corrupción y violencia con el fin de recuperar a su primogénita y al mismo tiempo poder encontrar a los culpables, que forman parte del narcotráfico.

Cabe destacar que “La Civil”, una cinta coproducida entre Bélgica y Rumania, compite en la categoría Un Certain Regard y también podría llevarse la Palma de Oro.

En este film de Teodora Ana Mihaim, participó el cineasta mexicano Michel Franco y el guionista, también mexicano, Habacuc Antonio de Rosario.

El film refleja una cruda realidad de quienes han vivido muy de cerca el secuestro de un familiar. Miriam Rodríguez no pudo ver la película terminada, ya que fue asesinada el 10 de mayo de 2017.

Reconocida actriz

Arcelia Ramírez, originaria de la Ciudad de México, es egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y ha participado como actriz de cine, teatro y televisión, en más de 40 largometrajes y más de 30 puestas teatrales. En 1991 ganó el Premio a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cinema Jove de Valencia, España, y en 2001 ganó el Premio Ariel a la Mejor Coactuación Femenina por Perfume de violetas.

Entre sus cintas más recordadas se encuentran “La mujer de Benjamín”, “Cilantro y perejíl” y “Perfume de violetas”, sólo por mencionar algunas. Por supuesto, en cuanto se proyecte “La Civil” no puedes dejarla pasar.

Francisco Rueda | El Sudcaliforniano