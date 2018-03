Arranca rodaje de "Captain Marvel", la superheroína de Marvel que intentará desbancar a Wonder Woman

Brie Larson, ganadora del Oscar a la mejor actriz por "La habitación" (2015), protagoniza Captain Marvel, que será la primera película de Marvel Studios liderada por una mujer en solitario.

La actriz se meterá en la piel de la poderosa superheroína Carol Danvers en un filme cuyo rodaje acaba de arrancar en Los Ángeles,



Según informa Disney, Captain Marvel se rueda en el área metropolitana de Los Ángeles y sus alrededores, que también servirá de base de operaciones de la producción. La película también se rodará en localizaciones de Fresno, California, así como en Luisiana, incluyendo Baton Rouge y Nueva Orleans.

Foto: @CaptainMarvelOfficial



Basada en el personaje del cómic de Marvel que apareció por primera vez en 1968, el filme relata cómo Carol Danvers se convierte en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra se ve atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.

Ambientada en la década de 1990, 'Captain Marvel' es una aventura completamente nueva de un período nunca visto en la historia del Universo Cinematográfico Marvel.



Junto a Larson, completan el reparto rostros muy conocidos en el Universo Cinematográfico Marvel como Samuel L. Jackson, que retoma su papel de Nick Furia; Clark Gregg que volverá a encarnar al agente Coluson o Lee Pace, que vuelve a dar vida a Ronan el Acusador, el que fue villano de la primera entrega de Guardianes de la Galaxia.

Junto a ellos Jude Law, que encarnará a Walter Lawson / Mar-Vell, Djimon Hounsou, que dará vida a Korath, Ben Mendelsohn (Rogue One: Una historia de Star Wars), Lashana Lynch (Brotherhood), Gemma Chan (Animales fantásticos y dónde encontrarlos), Algenis Perez Soto (Sambá), Rune Temte (The Last Kingdom) y McKenna Grace (Yo, Tonya).



Dirigida por Anna y Ryan Fleck (Half Nelson, La última apuesta), el estreno de Captain Marvel está previsto para el 8 de marzo de 2019 en Estados Unidos.

El guión del filme es obra de Meg LeFauve (Del revés), Nicole Perlman (Guardianes de la Galaxia), Geneva Robertson -Dworet (Tomb Raider), Liz Flahive y Carly Mensch (Glow), y Anna Boden y Ryan Fleck.

