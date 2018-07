Así fue la intensa preparación de Tom Cruise para Misión Imposible 6

El actor estadounidense Tom Cruise se niega a usar dobles y pantallas verdes en sus películas, por lo que se preparó arduamente y registró más de dos mil horas de vuelo para hacer sus escenas de helicóptero en Misión: Imposible - Repercusión, que se estrena el jueves 26 de julio.

Una persecución, varias acrobacias, una de ellas una espiral de 360 grados, así como una caída en picada, es lo que hace Tom en un helicóptero AS350 en el nuevo largometraje de acción que dirige Christopher McQuarrie.

“No es solamente hacer una escena o un video. La parte fundamental es la formación, la seguridad es lo más importante, así como la preparación”, declaró en conferencia de prensa Erick Pérez, ingeniero en aeronáutica de la Escuela de Aviación México.

Over 100 jumps - we got it. Una publicación compartida por Tom Cruise (@tomcruise) el 12 de Jun de 2018 a las 11:38 PDT

“Tom tuvo una intensa preparación, se requiere gran profesionalismo, desde el conocimiento de matemáticas, cálculo, meteorología; esas son sólo algunas materias que llevan nuestros alumnos”, explicó.

Escenas como la de Tom, lo que se hizo con él, es algo que muy pocas veces se ha visto.

“Son maniobras arriesgadas sí, pero todas están preparadas. La formación es fundamental para la seguridad aérea. No es aventarse a hacer las cosas, hay un estudio previo, nada se improvisa aquí”, subrayó el ingeniero.

Agregó que para un rodaje la escena comienza a prepararse meses atrás y, con una maqueta, se trabajan las secuencias, “todo el tiempo debe haber comunicación”. Además, el día de grabación, desde muy temprano los pilotos discuten donde van a estar y sus posiciones para cada toma.

That impact? No joke. #MissionImpossible Una publicación compartida por Tom Cruise (@tomcruise) el 18 de Jun de 2018 a las 12:09 PDT

En una secuencia aérea lo más peligroso es que hay más de un helicóptero en el aire. En la producción de Misión Imposible”hubo hasta 13 y algunos están muy cerca unos de otros. Durante toda la secuencia se debe tener contacto visual. Un error podría terminar en muerte.

En el caso de Tom, mucho ayudó que él ya es piloto de avión, motivo por el cual su preparación para la escena fue en tiempo récord, “menos de tres meses”.

“Los conocimientos teóricos ya los tenía entonces fue más rápido. Las reglas de comunicación son similares (las de avión y helicóptero) entonces, él ya tenía un conocimiento importante por ello se pudo hacer en ese tiempo”, explicó Alfredo Velázquez, director de la escuela.

Misión: Imposible - Repercusión se estrenó ayer por lo que ya puedes disfrutarla en el cine.