Ayotzinapa, el otro rostro de la tragedia

Hace un par de años, Hari Sama fue convocado por Amnistía Internacional para realizar un cortometraje en donde diera su punto de vista sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.



Inicialmente se pretendía reunir las voces de 43 directores y artistas visuales, al final el ómnibus cinematográfico quedó conformado por más de una veintena de trabajos que se agruparon en Ayotzinapa 26 y que se estrenó en un circuito alternativo, recuerda Hari Sama “participaron colegas como Paula Markovitch, Sebastián Hofmann, entre otros realizadores”.

La idea era trabajar con libertad, pero con la consigna de acotarse a los tres o cuatro minutos de duración de cada pieza. “Desde que me lo ofrecieron mi instinto y mi manera de ver el cine me llevó a pensar de qué manera hacer una película humanista, sensible y que invitará a la reflexión sobre estos acontecimientos, más allá de las cuestiones políticas.

“Hay documentalistas que han realizado trabajos excepcionales con un mayor contenido social”, menciona el director de cintas como El sueño de Lu o Despertar el polvo.



Al cineasta le sorprendió que hubiera gente que pensara que “se trataba de un grupo de revoltosos o que se lo merecían, por ello quise hacer una película que de alguna forma fuera una semilla que rompiera eso y generar un contacto de corazón a corazón”, el resultado es Ya nadie toca el trombón.

Este cortometraje se podrá ver hoy de forma gratuita y durante 24 horas en diversas plataformas y páginas web de medios de comunicación, incluido El Sol de México y en otros diarios de Organización Editorial Mexicana (OEM), justo a cuatro años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos. A partir del mañana estára disponible en FilminLatino.

Hari Sama explica que siempre pensó que la pieza audiovisual que entregó para Amnistía Internacional le faltaba más tiempo de los cuatro minutos de duración, por lo que elaboró una versión de 10.

“Ahora que se cumplen cuatro años quisimos que la película pudiera llegar a un público más amplio para acercar al corazón de la gente, con la claridad de que los 43 normalistas son 43 personas, chavos con padres, abuelos, amigos, que pertenecen a una comunidad”, afirma el realizador.

Ya nadie toca el trombón documenta la historia de Cutberto Ortiz Ramos, normalista desaparecido desde el 26 de septiembre de 2014. Es una cinta sobre la ausencia de un joven que tomaba café con su abuela todas las tardes, que imitaba la voz de Bob Esponja y quien formaba parte de la banda musical de su pueblo donde tocaba el trombón.

El corto apuesta por un lenguaje poético e intimista donde se reconstruye la historia de Cutberto a partir de los recuerdos de familiares y amigos desde su cotidianeidad, a manera de postales.

Hari Sama relata que revisó todo los registros de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, “hasta que me encontré con la historia Cutberto, un chico luminoso, un tipo solidario, que también había querido ser músico y tenía una relación especial con la abuela, con lo que me identifiqué mucho.

“Después nos reunimos con sus padres y empezamos a acercarnos a la comunidad y pedirles su apoyo para hacer este trabajo. Fue un proceso largo, pero fueron receptivos. Al final creo que acabaron muy cansados y fue doloroso revivir esas emociones”.

El director dice que la historia no puede dejar de ser fuerte e impactante. “Porque ellos no han tenido la oportunidad de elaborar su duelo. No han podido enterrar a sus familiares y los siguen esperando, es como una cosa suspendida en el tiempo”.

La memoria no está dormida.

