Bárbara Mori filmará película sobre su infancia

Bárbara Mori escribe el guión, dirigirá y producirá la película en la que contará parte de su infancia, que estuvo llena de carencias. “Mi infancia fue muy dura y es la que definió mi vida porque mis experiencias duras me formaron y forjaron para ser la mujer que soy”.



En la entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM) en su paso por la alfombra roja de los Premios Fénix, habló de su debut como guionista. “Hablaré de todo lo que nos pasa cuando somos niños y crecemos en el mundo que te toca desarrollarte como persona. Y sí, mi historia es un drama de la vida”.

Ante la pregunta del por qué busca exponer parte de su niñez en el cine, señaló que tiene la necesidad de decirtantas cosas, “de pronto uno quiere decirlo al mundo y creo que es una gran idea dirigirlo y a ver que sale”.

Mori, también aseguró que va estar enfocada en seleccionar en el casting a la niña o niñas que la dramaticen en la cinta autobiográfica sobre su niñez. “Es un sueño concretarlo, porque busco diversificarme en el mundo del entretenimiento, por eso estoy escribiendo mi vida de pequeña, la cual es mi inspiración, es una historia biográfica”, ahondó.

La actriz formó parte del jurado de los Premios Fénix 2018 en su quinta edición y también fue presentadora en la noche de ceremonia.

“Me encanta porque me encuentro con todos mis compañeros que siempre están trabajando. Es un buen momento para compartir y me fascina porque traen cine de Iberoamérica son películas hermosas, con actuaciones increíbles, historias preciosas que uno en México no tiene de pronto la oportunidad de ver, entonces yo jurado las veo todas y me encanta y las disfruto mucho y agradezco mucho porque cuando uno ve el trabajo de otros aprendes de estas”.

Finalmente informó que arranca este domingo 11 de noviembre el estreno en Chicago, Illinois, en el Teatro Copernicus de la obra Estelas del narco en donde hace la dramatización de dos monólogos basados en casos reales de mujeres víctimas del narcotráfico.