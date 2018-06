Benicio del Toro y Demián Bichir brillarán en Festival de Cine de Gibara

La Habana.- Los actores Benicio del Toro y Demián Bichir estarán entre las estrellas asistentes en julio al Festival Internacional de Cine de Gibara (Cuba), que contará con otros invitados de excepción como los músicos cubanos Silvio Rodríguez, Pancho Céspedes y el argentino Fito Páez,



"Todos quieren estar en Gibara", aseguró el actor Jorge Perugorría, presidente del Festival, que en su XIV edición busca crear un "espíritu artístico especial" en la pequeña localidad costera, ubicada al norte de la provincia de Holguín, a unos 700 kilómetros de La Habana.



El director español Félix Vizcarret encabezará el Jurado de Ficción del certamen, que incluye cintas de todos los continentes, "un poco para diferenciarse del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana", explicó Perugorría a la prensa.



Aunque hay todavía muchos nombres por confirmar, el cineasta cubano adelantó que entre los "entusiasmados por asistir" está el actor estadounidense Ron Perlman, de visita en la isla para interpretar un pequeño personaje en la película "Havana Kyrie" que filma hoy en la capital cubana el icono italiano Franco Nero.



Silvio Rodríguez y Fito Páez abrirán y cerrarán el evento, que cuenta con una cartelera musical de lujo en la que destacan los cubanos Síntesis, Haydée Milanés, Raúl Paz, Kelvis Ochoa y el novel Eric Cimafunk, uno de los proyectos de fusión más interesantes en la escena musical actual en la isla.



"Luego de un año duro de planificación, estamos listos para celebrar esta gran fiesta de todas las artes", señaló Perugorría, quien asumió el mando del evento en 2015 tras la muerte de su fundador, el legendario director Humberto Solás (1941-2008).



El actor lideró entonces el cambio de imagen del antiguo Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara, creado por Solás en 2003 para apoyar a los creadores de filmes de bajo presupuesto y ahora enfocado en establecer un "diálogo más amplio y plural" dentro del arte sin perder sus valores originales.



Proyecciones de películas, conciertos, representaciones teatrales y encuentros culinarios se sucederán del 1 al 7 de julio en Gibara, que cobrará una vida inusitada y recibirá a cientos de visitantes que colmarán los espacios de la localidad.



Según Perugorría, el Gobierno local expedirá permisos temporales a los residentes de Gibara que quieran y tengan las condiciones para rentar habitaciones en sus hogares, una iniciativa que ampliará la capacidad de hospedaje de la pequeña comunidad costera.



El Comité Organizador del Festival también solicitó un espacio para establecer un campamento, "pensando sobre todo en los jóvenes y para atraer a todos los estudiantes que no se quieran perder este evento: un lujo para las provincias orientales del país", afirmó.



Perugorría destacó además que por primera vez el Festival de Gibara se celebrará en verano, lo que aumenta la expectativa de asistentes al doble.



"Gibara se está convirtiendo en una ciudad que vale la pena visitar, donde se puede hacer turismo de ciudad, cultural y de naturaleza", advirtió.



Humberto Solás sorprendió en 2003 con la elección de la apartada Gibara como sede de su Festival, que hoy ya no se concibe fuera de esa comunidad, donde Solás filmó uno de los cuentos de su antológica "Lucía" (1968).



Generalmente el evento tiene lugar en abril, pero este año los organizadores tomaron la decisión de desplazarlo a julio para no coincidir con los actos de inicio de legislatura del Parlamento y el nombramiento de un nuevo presidente.



A la cita, que ya no limita el presupuesto de los filmes a concurso, concurren ahora 44 materiales en su idioma original con subtítulos en español concluidos desde 2016 al año en curso.



Las cintas competirán en las categorías de largometraje y cortometraje de ficción, documentales, cine en construcción y tres de nueva incorporación: guiones inéditos, y animación-videoarte.



Este año el Festival estrena, bajo el lema "Luces, Gibara, acción", un nuevo logotipo que juega con la letra "G" y la forma de una claqueta de rodaje.