Berlín estrena Tina, la continuación del tormento de Turner

BERLÍN. La 71 edición de la Berlinale estrenó ayer Tina, último capítulo en la larga confrontación de Tina Turner con su vida, desde su condición de mujer incombustible, pero al mismo tiempo vulnerable, víctima del maltratador Ike, su ex-esposo.



Rodado por Dan Lindsay y T.J. Martin, el filme, incluido en la sección Berlinale Special y fuera de concurso, responde al esquema clásico de todo documental sobre una estrella, aunque con cierto carácter de alegato contra la violencia de género.

Tina fue una explosiva e idolatrada tigresa, reina del soul, pero al mismo tiempo una mujer a merced de un esposo violento. 45 años después de su divorcio, se le sigue quebrando la voz cuando recuerda ese matrimonio torturante.



Ike Turner (1931-200) le dio apellido y fue su plataforma a la fama. A cambio, convirtió su vida privada en un infierno de violencia.



El documental repasa la larga secuencia de éxitos de la cantante, las cifras multimillonarias de ventas y los sucesivos golpes privados. Desde la infancia sumida en la pobreza de la niña que fue, llamada entonces Anna Maer Bullock, hasta el abandono de sus padres.

Retoman clásico de Erich Kästner

El actor alemán Tom Schilling cumple con su interpretación de Jakob Fabian en la adaptación al cine de un clásico del escritor Erich Kästner, su sueño de trabajar con el cineasta Dominik Graf en uno de los cuatro filmes que optan este año al Oso de Oro de esta atípica Berlinale virtual.



Previo al estreno del filme, en una mesa redonda virtual con varios medios extranjeros, Schilling (1982) confesó que no conocía el libro de Kästner en el que se basa Fabian, going to the dogs, ni está particularmente interesado en el tiempo de entreguerras en el que transcurre la trama.

Cine La Berlinale lanza desafío virtual sobre guerra del Líbano



"Fue Dominik Graf. Siempre había querido trabajar con él. Desde hace casi veinte años que intento trabajar con él, pero no se había dado", dice al precisar la razón por la cual se interesó por este filme.

Cine asiático presente en la Berlinale

El director surcoreano Hong Sang-soo regresó de exploración por Berlín, un festival tradicionalmente "amigo" del cine asiático, pero cuya sección oficial aparece en esta edición 71, en formato virtual, bajo el dominio alemán.



Introduction, una pieza de 66 minutos a la medida de los seguidores de Sang-soo, llevó a la Berlinale su siguiente ejercicio de minimalismo. Es la segunda vez consecutiva de este cineasta en la sección oficial, tras la plata lograda en 2020 con The woman who ran.