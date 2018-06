Brad Pitt se niega a que sus hijos actúen a lado de Angelina Jolie en Maléfica 2

Angelina Jolie ya ha empezado el rodaje de Maléfica 2, la secuela del filme que llegó a la gran pantalla en 2014. El filme incluye a Shiloh y Knox, dos de sus hijos, como parte del reparto. Sin embargo, no todo ha salido como quería la actriz, ya que Brad Pitt no ha permitido que dos de los tres hijos biológicos que tuvo con la actriz aparezcan en la película.



La expareja está envuelta en una dura disputa por la custodia de sus hijos desde que se divorciaron en 2016. Y ahora, Daily Mail publica unas declaraciones de una fuente cercana a la pareja que asegura que Pitt "se niega a firmar los papeles para incluir a Shiloh y Knox en Maléfica 2".



La actriz de Maléfica pretendía que sus dos hijos tuvieran un papel en la película de Disney, similar al que tuvo su otra hija Vivienne en la primera entrega. Pero parece que Pitt no está de acuerdo.

"Los niños están siendo utilizados como peones. No actúan bien y están muy alejados de ser civilizados entre ellos", ha declarado la fuente del medio británico.

De momento, los niños estarán en Londres con su madre durante dos semanas antes de volver a Los Ángeles con Pitt, pero parece ser que Jolie ha cambiado los planes y no le ha sentado muy bien la decisión de su exmarido.



Mientras tanto, el equipo de Disney sigue rodando la película, de la que todavía no se conoce la fecha de estreno.

En la entrega anterior, los espectadores vieron los motivos que endurecieron el corazón de la villana y la llevaron a maldecir a la princesa Aurora. Y Maléfica 2 continuará explorando la relación entre ella y la joven y mostrará la forma en la que hacen frente a los peligros de las criaturas mágicas que habitan el mundo.