Brad Pitt y Leo DiCaprio, la mancuerna perfecta para Tarantino

Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino será una ficción que se recrea en Los Ángeles del 1969 donde un actor y su doble de riesgo, quieren despegar sus carreras en Hollywood.



Ésta es una de las primeras imágenes que reveló el actor Di Caprio

First look. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida por Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 27 de Jun de 2018 a las 6:00 PDT

Leonardo Di Caprio y Brad Pitt compartirán escenas con Dakota Fanning, Al Pacino, James Marsden, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Burt Reynolds, Clifton Collins Jr., Emile Hirsch, Tim Roth, Scoot McNairy y Zoë Bell.

Y no sólo el elenco es lo sorprendente, la trama de la historia tendrá como trasfondo los asesinatos de "la familia Manson", culpables del homicidio de la actriz Sharon Tate (Robbie) y sus amigos en Cielo Drive, Los Ángeles.

Lo malo es que tendremos que esperar hasta agosto del año que viene para verla. ¡Esperemos que el final de los personajes no termine sangriento como acostumbra Tarantino!