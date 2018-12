Netflix revela en primer trailer de Caballeros del Zodiaco que Shun será mujer

La plataforma de streaming, Netflix reveló para los amantes del ánime el primer trailer de su nueva producción, Saint Seiya o más conocido como los "Los Caballeros del Zodiaco" en donde revela un gran secreto y es que Shun de Andrómeda ¡será mujer!

Shun es un personaje que destaca por su carácter lleno de paz y tranquilidad, es considerado como el humano de alma más pura, motivo por el que Hades lo elige como huésped. Es hermano menor de Ikki y el Santo de Fénix.

Sin detallar más, Netflix dio a conocer que la primera temporada de esta nueva producción tendrá, con media hora de duración, 12 capítulos para disfrutar en grande y se estrenará en 2019.

En este primer adelanto de Los Caballeros del Zodiaco se aprecia como Seiya, el protagonista del ánime lucha en un torneo de fortaleza para conseguir la armadura de Pegaso; de este triunfo, Seiya y otros tres caballeros de bronce son nombrados como elegidos, ayudantes de los Santos y protectores de la diosa Athena.

Aquí el trailer de esta nueva producción de Netflix:

The knights will return. Saint Seiya is coming to Netflix. pic.twitter.com/0ZjADlihhA — NX (@NXOnNetflix) December 9, 2018

De este trailer han saltado varias críticas de parte de los amantes de esta historia, primero por la presencia de caballeros negros pero lo que no muchos perdonan es que le hayan cambiado el sexo a Shun.

Además, revelaron quienes serán los encargados de darle vida en voz a los personajes de esta manga: como la voz principal está Dario Bernal quien dará voz a Seiya, Ricardo Mendoza será Shiryu, Marcos Patiño a Ikki, Maru Guerrero como Marin, Alfonso Herrera a Hyoga, Saori será por María Fernanda Morales y la del personaje más polémico, Shun será por Isabel Martiñón.





Sin duda, Netflix siempre ha sorprendido a más de uno, esperamos que con este próximo estreno, en donde está apostando por mucho genere buenos resultados y muy buena respuesta por parte de los seguidores.