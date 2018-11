¿Cansancio de los fans? Animales Fantásticos 2 comienza con las peores cifras en taquilla

Desinterés por los potterheads o resignación de que lo mejor de J.K Rowling fue Harry Potter, no sabemos la verdadera causa de que "Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald" quedara muy lejos de los números logrados en taquilla por su predecesora.



En su primera semana de estreno en Estados Unidos, la película logró alcanzar el primer lugar en taquilla, coronándose como la mejor película, sin embargo, no alcanzó los números elevados a comparación de su película anterior que recaudó en su primera semana 74 millones de dólares.

¡EXCLUSIVO! El Mundo Mágico que conoces, la historia que no conoces. Mira el avance final de #AnimalesFantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, 16 de noviembre solo en cines. #VaritasListas pic.twitter.com/EOCNPOIURa — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) 25 de septiembre de 2018

La última oferta del universo de Harry Potter ganó 62.2 millones de dólares para Warner Bros. en los Estados Unidos y Canadá, según estimaciones del estudio del domingo. Eso no llegó a la apertura de la primera película de la serie, "Fantastic Beasts and Where to Find Them", de 2016, que debutó con 74 millones de dólares en un lanzamiento similar de noviembre y ganó 234 millones en Norteamérica.

De acuerdo con la información difundida por Box Office Mojo, la secuela también está muy por debajo de cintas como Venom - 35% con sus US$ 80.2 millones, Ant-Man and the Wasp - 85% con US$ 75.8 millones, e inclusive Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56% con US$ 84.4 millones.

Aunque, la película protagonizada por Eddie Redmayne, quien vuelve como el magizoólogo Newt Scamander, todavía está en condiciones de recuperarse, ya que su presupuesto de 200 millones de dólares ya ha sido superado en taquilla mundial, con más de 250 millones de dólares. Al parecer, tendrán que hacer magia en la taquilla con un hechizo "reparo" para la próxima entrega.

