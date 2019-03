Cinco revelaciones que nos dejó el nuevo tráiler de Avengers: Endgame

Por fin Marvel Studios liberó el tráiler final de la joya de la corona… Avengers: Endgame. Si bien, llegó antes de lo previsto y con una duración de poco más de dos minutos, nos revela detalles importantes de la película más esperada del año y una de las candidatas a ser la más taquillera de la historia.

La narrativa sigue igual, no se revela el argumento principal de la película, lo cual Kevin Feige había comentado un par de meses atrás (lo único que se tiene claro es que buscarán hacer honor a su nombre para vencer al conquistador Thanos).

Otro detalle que pudimos observar, es que este nuevo Tráiler se centra completamente en los super héroes más fuertes de la Tierra y no hay rastro alguno del malévolo y loco titán.

Sin más preámbulo, estas son las cinco cosas que pudimos descifrar con el nuevo tráiler:

Captura de pantalla | Marvel.

Tony Stark y Nébula regresan a la casa

Si bien la teoría señalaba que Capitana Marvel sería la encargada de traer de regreso a Tony Stark y a Nébula luego de quedar varados en el espacio en la nave de Star Lord, sucederá al principio de la película y tendrá que ver con el final de la película Capitana Marvel.

Trajes blancos ¿para viajar en el tiempo? via GIPHY

Una de las escenas que más gustó y puso los pelos de punta, es cuando los héroes van caminando en la sala de su asociación con trajes blancos y detalles en azul y rojo, justo como se había revelado en algunos juguetes de la marca. De momento, no nos aventuramos a decir que se confirman los viajes del tiempo y esa cuestión sigue quedando sin ser completamente revelada.

Algunas escenas son años después del chasquido. via GIPHY

Natasha Romanoff o la Viuda Negra, aparece con dos estilos de cabello: color rojo y largo y más corto y rubio. Además, enotra escena se ve a Scott Lang (Ant Man) visitando la casa de su hija. El lugar parece deshabitado y con bastante vegetación alrededor.

Sale Hawkeye; entra Ronin via GIPHY

En una de las escenas del tráiler podremos ver a Natasha Romanoff y a Clint Barton reencontrándose, y es ahí cuando se revela su nuevo alter ego: Ronin, el despiadado mercenario. Además, Clin Barton tiene un nuevo corte de pelo, nuevo traje y se ve profundamente afectado por la desaparición de su familia tras el chasquido de Thanos.

Capitana Marvel llega al principio del fin. ¡ALERTA DE SPOILER! via GIPHY

Si aún no has visto la nueva película Capitana Marvel, te recomendamos no leer este punto, pues la escena post créditos de la película parece que encaja con la última escena mostrada en el tráiler.

El encuentro entre Carol Danvers y Thor. Todo parece indicar que sucederá al inicio de la película, cuando ella es presentada ante el resto de los Vengadores que sobrevivieron.

via GIPHY

Si bien es cierto que el argumento principal de la película sigue siendo un completo misterio, estas nuevas revelaciones abren un panorama más claro de qué esperar de la película más ambiciosa de todos los tiempos.

La película Avengers: Endgame se estrenada a nivel mundial el próximo 26 de abril y es dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo. Por si fuera poco, la película concentrará a todos los super héroes de Marvel que participaron en el Universo cinematográfico de Marvel.

