Cine Qua Non Lab, 11 años de impulsar el desarrollo de guiones

A cinco años de su estreno en Cannes, "La jaula de oro" ostenta el título de ser la película mexicana más premiada del cine mexicano con más de 80 galardones obtenidos por el mundo. Pero antes de llegar a la pantalla e incluso a su producción, el guion tuvo que ser desarrollado a través de un proceso creativo de meses; Cine Qua Non Lab fue parte de esta formación.

A través del programa de talleres que realiza hace 11 años, la organización enfocada al cine independiente que busca impulsar el proceso narrativo de proyectos cinematográficos, influyó en la creación de esta historia escrita por Diego Quemada-Díez, Gibrán Portela y Lucía Carreras.

“La jaula de oro fue parte de la primera generación que tuvimos. Y no me dejaran mentir, pero en principio no llegaba ni siquiera a un tratamiento de guion; tuvimos que trabajar en eso y salieron grandes resultados. A la fecha la película es la más reconocida en la historia del cine mexicano e inició con un tratamiento en este programa”, dice Jesús Pimentel, guionista y director ejecutivo de la organización de Cine Qua Non Lab.

Desde 2010, esta organización sin fines de lucro ha apoyado a 165 artistas con más de 100 proyectos provenientes de 32 países, incluido México. Su proceso consta de ofrecer talleres-residencia tanto en inglés como en español en la comunidad de Tzintzuntzan, en Michoacán, donde los participantes reciben un intercambio de ideas entre especialistas de la industria y la oportunidad de generar vías de colaboración para el desarrollo de proyectos.

“Este es un taller abierto a todos los profesionales de la cinematografía como guionistas, directores, aquellos interesados en desarrollar su primer o segundo largometraje, o que incluso estén trabajando en su tercero. Estamos abiertos a que los cineastas mexicanos se acerquen a nosotros”, comenta Pimentel.

Entre los proyectos que esta organización ha ayudado a formar se encuentran Te llevo conmigo, de Heidi Ewing ganadora del premio del público en el Festival de Sundance; así como Museo, cinta protagonizada por Gael García y Leonardo Ortizgris y cuyo guion realizado por Manuel Alcalá y Alonso Ruizpalacios fue reconocido en el Festival de Berlín.

Cine Qua Non Lab cuenta con el apoyo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que cada año entregan el Oscar, a través de la beca Film Craft así como del Instituto Mexicano de Cinematografía y la Embajada de España en México.

“Estos apoyos hacen que los proyectos estén bajo la lupa de gente de la industria de Hollywood y creo que eso puede abrir muchas puertas para el desarrollo de los cineastas mexicanos”.

Debido a la pandemia, los participantes seleccionados reciben los talleres de manera virtual desde el 27 de octubre y hasta el 30 de noviembre. Las sesiones, tanto en inglés como en español, las ofrecen 24 cineastas independientes. Entre los facilitadores que participan están Helena Medina, quien ha desarrollado guiones para NBC; Simone Ling, que ha trabajado para DreamWorks y Universal Pictures; David Muñoz Pantiga que co escribió El espinazo del diablo junto a Guillermo del Toro y Pavel Jech, asesor para los laboratorios del Instituto Sundance, el Berlinale Talents.