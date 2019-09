Cinta mexicana Sin señas particulares gana premio en San Sebastián

San Sebastián, 25 de Septiembre.- La película mexicana “Sin señas particulares”, dirigido por la guanajuatense Fernanda Valadez, un filme sobre la violencia, las migraciones y la desolación, ganó el premio de la industria Cine en Construcción 36 del Festival de Cine de San Sebastián, que fue inaugurado el día 20 pasado y concluirá el sábado próximo.

Feliz, la cineasta, oriunda de Celaya, Guanajuato, aseguró que “teníamos incertidumbre total en cuanto a la financiación y los costos de post producción, entonces este premio nos garantiza que la película va a ser terminada en los próximos meses y esperemos estar el año que viene aquí en San Sebastián”.

El filme está inspirado, según la directora mexicana, “en toda la violencia que hemos vivido en México, hay un evento particular que inspiró la película y es la desaparición de 17 muchachos en Celaya, que es parte de mi Estado, tomaron un camión hacia la frontera y el camión llegó sin ellos, solo con sus maletas, está inspirado en esta historia y en una disertación de qué pasa con estos chicos que parecen perderse en la nada y que son arrastrados a una vorágine de violencia”.

Valadez apuntó que “estamos todavía editando, ha sido muy útil este foro porque notamos que hay que ajustar sobre todo la parte media de la película, cortarle algunos minutos y yo creo que eso nos llevará unas semanas y después de eso podemos continuar ya con todo el proceso de postproducción”. Confió en que pueda estar lista en el primer trimestre del 2020.

En entrevista, explicó que empezó a investigar hace casi 10 años el asunto de la violencia y de la desaparición forzada en México, realizó un cortometraje sobre este mismo tema y esto le permitió financiar la película. Al proyecto, ya estando el guión, le ha tomado alrededor de tres años y medio llegar a este punto, abundó.

Para Valadez, este premio, además de garantizar que la película será terminada, le da una plataforma de visibilidad que espera le de una buena vida.

Por otra parte, la coproducción de México, Nicaragua, Países Bajos, Francia y Alemania “La hija de todas las rabias”, dirigida por Laura Baumeister, logró los premios EFADs CAACI de Coproducción Europa-América Latina, el Eurimages al Desarrollo de Coproducción y el Arteniko International Prize.

Baumeister, quien se definió asimismo como “chilanga”, manifestó estar muy feliz de haber logrado los premios, “sé que tenemos un buen proyecto pero nunca pensé tener tantos reconocimientos y a partir de ahora toca consolidar la parte de financiamiento”.

La cineasta estudió en el CCC, vive en México hace diez años y considera a esta nación como su segundo país. “”Soy absolutamente chilanga, oficial, me formé en México, mis amigos, mi pareja, mi vida está ahí, y creo que no hubiera sido posible quizá ni ser cineasta, o al menos no llegar a este lugar sin México”.

EL ACTOR, PRODUCTOR Y DIRECTOR GAEL GARCÍA BERNAL LLEGÓ A SAN SEBASTIÁN

El actor, productor y director mexicano Gael García Bernal llegó hoy a primera hora de la mañana a San Sebastián para presentar mañana su película Chicuarotes, filme con el que compite en la sección “Horizontes Latinos” de la 67 edición del Festival de Cine de este balneario situado en el norte de España.

Feliz, desenfadado, el actor, considerado como uno de los mejores en la actualidad y con tres proyectos en esta 67 edición del certamen, llegó al Hotel María Cristina, que aloja a las estrellas principales que asisten al mismo. En medio de gritos de fans y de fotógrafos, el mexicano expresó: “es muy temprano para que estén aquí”, además de firmar autógrafos, dejarse tomar fotos y saludar a los presentes.

García Bernal, asiduo a este festival de cine, viene en esta ocasión dirigiendo Chicuarotes que está en competencia, pero también participa como actor en otras dos películas, una de ellas Ema, dirigida por el reconocido director chileno Pablo Larraín, en la sección Perlas y que compite por el Premio del Público Ciudad de Donostia, estando en los primeros lugares de preferencia.

Ema es una bailarina de reguetón, que se embarca en una odisea de liberación personal en un drama incendiario sobre el arte, el deseo y la familia moderna, después de que un traumático incidente desestabilice su vida familiar y su matrimonio con un tempestuoso coreógrafo, interpretado por el mexicano.

El actor mexicano también participa en este festival como actor en La red avispa, de Olivier Assayas, en la que comparte reparto con Penélope Cruz, uno de los Premios Donostia de esta edición; Leonardo Sbaraglia, Ana de Armas y Edgar Ramírez.

La red avispa se sitúa en la Habana, a principios de los 90. René González, piloto cubano, roba un avión y huye de Cuba, dejando atrás a su amada esposa e hija. Comienza una nueva vida en Miami. Otros desertores cubanos pronto le siguen e inician una red de espionaje. Su misión es infiltrarse en organizaciones anticastristas violentas responsables de ataques terroristas en la isla.