Colombia, México y Uruguay brillan en un palmarés muy latino de Sundance

Películas de México, Colombia y Uruguay brillaronhoy en el Festival de Sundance, que anunció los premios de su edición de 2019por medio de un palmarés con una gran presencia del cine latino.



El evento más importante en Estados Unidos para las películas independientescerrará mañana sus puertas tras once días en Park City (Utah, EU) en los quelos espectadores han podido conocer a nuevos talentos de la gran pantallallegados de todo el mundo.

Este certamen, fundado por Robert Redford, reconoció hoy a la cinta colombiana"Monos", del realizador Alejandro Landes, con un premio especial deljurado en la categoría de cine internacional.



"Se necesitó a mucha gente increíble de diferentes países hacer estapelícula y fue como una alineación de estrellas. Y yo me siento como unaestrella alineada hoy y no podría estar más feliz", afirmó Landes,premiado por un filme sobre un grupo de guerrilleros adolescentes.



"Más que nada, (quiero dedicar) este premio a los niños que actúan en lapelícula. Es su espíritu lo que está en la pantalla y son simplemente gentehermosa. Esto muestra que no hay un conflicto en el mundo que sea un conflictoextranjero", añadió.



Por su parte, la cineasta uruguaya Lucía Garibaldi se hizo con la distinción ala mejor dirección internacional por su ópera prima "Los tiburones".



"No sé qué decir. ¿Estáis seguros?", dijo, sobre el escenario, unamuy emocionada Garibaldi.



"Quiero decir, somos de Uruguay. Esta es la primera película de Uruguayque ha llegado a Sundance. Ojalá sirva de ejemplo de que se puede llegar adonde uno quiere", añadió sobre "Los tiburones", un melodramaacerca de la vida de una adolescente.



"Midnight Family", un filme coproducido entre México y Estados Unidosy dirigido por Luke Lorentzen, se llevó un galardón especial por su fotografíaen el apartado de documentales estadounidenses.



"Esta semana ha sido un torbellino de emociones", dijo Lorentzen,quien dedicó especialmente su premio al productor estadounidense Kellen Quinn ya las mexicanas Daniela Alatorre y Elena Fortes.



"Oh, dios mío, esto es increíble. Gracias", agregó Lorentzen, que en"Midnight Family" retrató el día a día de una familia que tiene unaambulancia privada en Ciudad de México.



Además, la película estadounidense "The Infiltrators", de losrealizadores latinos Álex Rivera y Cristina Ibarra, ganó los premios delpúblico y de innovación en la categoría Next.



"Parafraseando a uno de nuestros protagonistas, los muros más grandes quetenemos que romper no están fuera sino dentro", señaló Ibarra, codirectorade una película sobre inmigración y activismo en la frontera entre México yEstados Unidos.



Dos cintas no latinas por su producción pero sí con contenido hispano en sunarrativa también recibieron el aplauso de los espectadores en Sundance.



El premio del público al mejor documental estadounidense fue para "KnockDown the House", que cuenta la historia de la congresista estadounidenseAlexandria Ocasio-Cortez.



Y el reconocimiento del público al mejor documental internacional se lo llevóla cinta austríaca "Sea of Shadows", que explora la violencia y losconflictos en las aguas del mar de Cortés (México).



Al margen de la delegación hispana en el festival, Sundance entregó hoy a"Clemency", de la directora Chinonye Chukwu, el gran premio deljurado a la mejor película dramática estadounidense, mientras que la británica"The Souvenir", de Joanna Hogg, se hizo con el gran premio del juradoa la mejor cinta internacional.