Comienzan las apuestas sobre la lista de nominados de Cannes

París, Francia.- A menos de dos semanas del anuncio de la selección oficial del Festival de Cannes, ya circulan los rumores sobre los directores que podrían competir por la Palma de Oro, entre ellos el estadounidense Damien Chazelle o el iraní Asghar Farhadi, y su filme con Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín.

Para esta 71ª edición, del 8 al 19 de mayo, varios nombres aparecen en las quinielas sobre la veintena de películas que competirán por el máximo galardón del certamen, otorgado por un jurado presidido por la actriz australiana Cate Blanchett.

La lista con los largometrajes seleccionados será revelada el 12 de abril por el delegado general de la muestra, Thierry Frémaux.

Entre los nombres que circulan para formar parte de la prestigiosa selección figura el director estadounidense Damien Chazelle, autor de la multipremiada "La La Land", que podría presentar "First Man", un biopic sobre el astronauta Neil Armstrong protagonizado por Ryan Gosling.

Otro cineasta estadounidense, el veterano Terrence Malick, tiene muchos números para ser uno de los elegidos con "Radegund", en torno a un personaje de la resistencia austriaca a Hitler.

El canadiense Xavier Dolan, joven prodigio del cine mundial y asiduo de Cannes, donde ha recibido varios premios, podría regresar a la Croisette con su esperado "The Death and Life of John F. Donovan".

Un filme con Bardem, Cruz y Darín

Otro de los candidatos podría ser el iraní Asghar Farhadi, que tiene a sus espaldas dos premios Oscar a la mejor película de habla no inglesa ("La separación", 2011, y "El viajante", 2017). Esta vez presenta "Todos lo saben", un thriller psicológico protagonizado por la pareja de actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz y el argentino Ricardo Darín.

Entre los cineastas latinoamericanos que podrían figurar en la selección oficial se barajan los nombres del argentino Pablo Trapero, con "La quietud", sobre el reencuentro de dos hermanas, y el del mexicano Carlos Reygadas, con "Donde nace la vida", protagonizada por él mismo. Ambos directores, especialmente Reygadas, ya ha competido por la Palma de Oro en otras ediciones.

En Europa, el italiano Paolo Sorrentino podría presentar el filme "Loro", sobre Silvio Berlusconi, y el húngaro Laszlo Nemes, autor de la ovacionada "El hijo de Saúl", iría con su último filme, "Sunset". El griego Yorgos Lanthimos, que el año pasado ya estuvo en liza con la inquietante "El sacrificio de un ciervo sagrado", podría volver con "The Favourite", con Emma Stone en el elenco.

Los rumores también apuntan hacia el legendario cineasta de la Nouvelle Vague Jean-Luc Godard y su "Livre d'image", y el controvertido Lars Von Trier, que presentaría "The House that Jack Built", con Uma Thurman y Matt Dillon.

Entre los posibles candidatos franceses, destacan Jacques Audiard, que se hizo con la Palma de Oro en 2015 por "Dheepan", y su western estadounidense "The Sisters Brothers", con Joaquin Phoenix, John C. Reilly y Jake Gyllenhaal.

La también francesa Claire Denis podría entrar en liza con "High Life", un filme de ciencia ficción rodado en inglés con Robert Pattinson, Patricia Arquette y Juliette Binoche.

Asia podría estar representada por la japonesa Naomi Kawase, otra asidua del certamen, con "Vision", protagonizada por Juliette Binoche, o el chino Jia Zhangke y su "Ash is Purest White".

La preparación de esta 71ª edición se está viendo marcada por varios cambios anunciados por Thierry Frémaux.

El delegado general de la muestra anunció, entre otras modificaciones, que este año los filmes en competición no serán proyectados con antelación a la prensa y los periodistas descubrirán las cintas al mismo tiempo que en su estreno mundial.

Esta medida fue criticada por varias organizaciones de prensa que, en su opinión, dificultará su labor.

