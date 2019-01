Como transgénero, Karla Sofía celebra su primer protagónico en cine italiano

Karla Sofía se encuentra en Madrid, la capital española, donde radica. La actriz transgénero, quien era conocida hasta hace unos meses como Carlos Gascón, se muestra emocionada porque recientemente, “antes de las Navidades” terminó de filmar una película en Italia, lo que supone para ella un goce enorme, pues no se lo esperaba.

Como Carlos Gascón ha realizado varios trabajos en México, entre ellos su destacada actuación en la cinta Nosotros los nobles (2013), del realizador mexicano Gary Alazraki.

Pinta, diseña, escribe, actúa… “Intento hacer las cosas que me agradan, lo que me pide la vida, lo que me pide mi cuerpo”, refiere en entrevista con El Sol de México, vía whatsapp.

Habla en primer lugar de la parte humana, de la extraordinaria transformación que sufrió de hombre a mujer y dice que “era algo que tenía pendiente, atorado”, y aunque “el proceso ha sido muy difícil”, reconoció, pero finalmente se siente “realizada”.

“Sí, era algo que tenía qué hacer desde hace tiempo. Había cumplido otras metas. Tengo una hija preciosa, por ejemplo, y sentía que habían triunfado, así que solamente me quedaba esto. Ahora me siento muy contenta con ello, porque puedo hablar de frente, sin fingir”.

Foto: Cortesía

EN ESCENA

Karla Sofía, ciertamente, se expresa orgullosa. Respecto a su carrera artística, ésta avanza por un camino interesante y no precisamente con el filme que rodó en Italia inicia una etapa internacional, pues ya en otras ocasiones había trabajado en las principales televisoras de la bota, entre ellas la RAI; mientras en México, interpretó el papel de Branko en la telenovela Corazón salvaje (2009) y actuó en Una familia con suerte.

En cuanto a la película que filmó en Italia, Karla Sofía nos cuenta que Sesso e altri inconvenienti es una comedia romántica de amores y desamores muy divertida que busca entretener a la gente. “Ha sido una sorpresa muy agradable para mí haber sido llamada de aquel país para hacer cine. ¡Maravilloso!.

La actriz madrileña, quien dice tener muchas ganas de regresar a México, país que “lleva en el corazón”, recientemente estuvo entre nosotros, pues vino a presentar su segundo libro Karsia: una historia diferente, que ubicó en el género de la novela; su primera publicación fue El Fénix que llevas dentro, una reflexión sobre el positivismo “escrita con amor y para darle amor a la gente, en pos de la felicidad, el amor y la fortuna”, dijo Karla Sofía, quien firma ambos volúmenes con su nombre varonil de Carlos Gascón.