Con el abuso sexual como telón de fondo, se realiza la 90 edición de los Oscar

Los Ángeles, EU.- La 90 edición de los premios Oscar se realiza en el Teatro Dolby de Hollywood , una gala presentada por Jimmy Kimmel donde la cinta "The Shape of Water" ("La Forma del Agua"), del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita gracias a sus 13 nominaciones.



En su discurso inicial, Kimmel abordó el tema del acoso y abuso sexual que marcó esta temporada de los premios cinematográficos, y resaltó sobre el cambio de paradigmas en el cine.

Kimmel no dejó afuera al magnate Harvey Weinstein, caído en desgracia luego de decenas de acusaciones por acoso sexual.

"No podemos dejar que el mal comportamiento se deslice nunca más. El mundo nos está mirando. Necesitamos dar un ejemplo", dijo.

"Y la verdad es que si tenemos éxito aquí, si podemos trabajar juntos para detener el acoso sexual en el lugar de trabajo, si podemos hacer eso, las mujeres solo tendrán que lidiar con el acoso todo el tiempo en cualquier otro lugar al que vayan", ironizó.

Kimmel mencionó varios hitos, incluida la candidatura del veterano actor Christopher Plummer, de 88 años, por "Todo el dinero del mundo", y el récord de Jordan Peele, primer cineasta negro en ser nominado simultáneamente en los rubros de mejor dirección, producción y guión en su filme debut, su exitosa "¡Huye!".

"Si esta noche eres un candidato que no está haciendo historia, qué vergüenza por ti", expresó.

Kimmel destacó el trabajo de las campañas #MeToo y Time's Up contra la mala conducta sexual y la desigualdad de género, señalando que solo el 11% de las películas son hechas por mujeres.

"El año en que los hombres se equivocaron tanto, las mujeres comenzaron a salir con peces", bromeó, en referencia a la trama de "La forma del agua" del mexicano Guillermo del Toro.

Sin embargo, no se vieron los vestidos color negro como código exigido por "Time's Up", mientras los pines y lazos que propuso esta plataforma como protesta alternativa fueron contados en la alfombra roja previa, donde se impusieron los colores sin mensaje. Ganaron los estilismos.

Cuando el mundo entero esperaba que la ola negra inundara la alfombra roja de los Oscar, la pasarela más mediática del cine ha recuperado el color. Azules, blancos rotos y rojos pasión dieron las notas de color a la gala, en la que tampoco faltaron vestidos negros, pero esta vez sin connotaciones de género.

El Oscar a la mejor película se decidirá entre "The Shape of Water", "Three Billboards", "Lady Bird", "Get Out", "The Post", "Call Me by Your Name", "Dunkirk", "Phantom Thread" y "Darkest Hour".



Guillermo del Toro parte con ventaja para llevarse el premio al mejor director en una categoría en la que tiene como contrincantes a Christopher Nolan ("Dunkirk"), Jordan Peele ("Get Out"), Greta Gerwig ("Lady Bird") y Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread").

También nominado como productor a mejor película y al mejor guion original, Del Toro podría convertirse en el tercer realizador mexicano que vence en los Oscar en el último lustro, tras los triunfos de Alfonso Cuarón ("Gravity", 2014) y Alejandro González Iñárritu ("Birdman", 2015, y "The Revenant", 2016).

